I sistemi di sigillatura Roxtec UG™(underground) in gomma EPDM sono progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni sotto il livello del suolo. Tali soluzioni infatti proteggono le apparecchiature elettriche dalla corrosione e dai roditori e contribuiscono a mantenere condizioni operative ottimali durante tutta la vita utile del progetto. Sono dotate di un manicotto a frattura prestabilita che può essere annegato nel getto di calcestruzzo e che consente di sigillare oggi le aperture e di garantire capacità di riserva integrata per eventuali espansioni future.

I sistemi di sigillatura Roxtec UG™ resistono alla pressione costante dell'acqua e assicurano una valida protezione sia in condizioni normali che durante gli allagamenti, garantendo inoltre una ferma tenuta dei cavi e/o tubi.

Sono ideali per cavi singoli o multipli che attraversano i basamenti e risultano facili da installare anche in condizioni di umidità o con presenza di acqua corrente.

