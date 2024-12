Il ruolo dell'inglese nelle opportunità di carriera per i giovani

Opportunità di carriera per i giovani: il ruolo dell'inglese

L’inglese si conferma come la lingua dominante nel mondo del lavoro e un requisito sempre più indispensabile per i giovani in cerca del primo impiego. Secondo recenti analisi, padroneggiare l’inglese può fare la differenza tra un curriculum ignorato e uno che attira l’attenzione dei recruiter. Ma quali sono i vantaggi concreti di questa competenza e come influenza le opportunità di carriera per i giovani?

Un requisito sempre più richiesto

Un rapporto di EF English Proficiency Index del 2023 rivela che il livello di competenza in inglese è direttamente correlato al tasso di occupazione: i paesi con punteggi più alti nell'indice di conoscenza dell'inglese registrano tassi di disoccupazione più bassi. Inoltre, il 70% delle offerte di lavoro in settori come tecnologia, finanza e turismo richiedono competenze in inglese, come emerge da un’analisi condotta da LinkedIn su scala globale.

In Italia, un sondaggio condotto da JobPricing indica che il 57% delle aziende ritiene la conoscenza dell'inglese una skill fondamentale per i neoassunti. Questo dato sale all’85% quando si considerano ruoli in aziende multinazionali o con una forte componente digitale.

Un vantaggio competitivo sul mercato

Per i giovani, la conoscenza dell’inglese non solo aumenta le probabilità di essere selezionati per un colloquio, ma si traduce anche in salari più alti. Secondo uno studio della London School of Economics, i lavoratori con una buona padronanza della lingua inglese guadagnano in media il 20-30% in più rispetto a chi non possiede questa competenza, specialmente nei primi cinque anni di carriera.

“La conoscenza dell'inglese è spesso il fattore decisivo nella selezione di un candidato rispetto a un altro con esperienze simili,” spiega Paola Rinaldi, HR Manager presso un’azienda tecnologica italiana. “Le aziende cercano persone che possano comunicare con clienti e colleghi internazionali, e l'inglese è la lingua standard in questi contesti.”

Inglese e lavoro remoto: una combinazione vincente

Con la crescita del lavoro remoto, favorito dalla pandemia, l’inglese è diventato un passaporto per opportunità globali. Piattaforme come Upwork e Fiverr hanno registrato un incremento del 40% nelle richieste di freelance che parlano inglese. Molte aziende preferiscono assumere giovani con competenze linguistiche per gestire clienti e team sparsi in tutto il mondo.

I settori che premiano l’inglese

I giovani che padroneggiano l'inglese possono accedere più facilmente a settori dinamici e ben retribuiti, tra cui:

Tecnologia : Ruoli come sviluppatori software e analisti di dati richiedono l'inglese per utilizzare strumenti e interfacciarsi con team globali.

: Ruoli come sviluppatori software e analisti di dati richiedono l'inglese per utilizzare strumenti e interfacciarsi con team globali. Turismo e ospitalità : Il 90% degli annunci in questo settore menziona l’inglese come requisito primario.

: Il 90% degli annunci in questo settore menziona l’inglese come requisito primario. Marketing digitale: Le strategie di marketing e SEO si basano spesso su contenuti e dati in lingua inglese.

Investire nell'inglese per il futuro

L’apprendimento dell’inglese è sempre più accessibile grazie a corsi online, app come Duolingo e piattaforme come Coursera, che offrono programmi mirati per chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche e prepararsi per il mondo del lavoro.

Secondo un sondaggio di YouGov in collaborazione con SpeakingAtHome, il 67% dei giovani tra i 18 e i 30 anni riconosce che migliorare la conoscenza dell’inglese è una delle priorità per raggiungere i propri obiettivi di carriera.

In un mondo sempre più globalizzato, l'inglese è la chiave per accedere a opportunità lavorative migliori e più diversificate. Per i giovani in cerca del primo impiego, investire tempo e risorse nell'apprendimento della lingua non è solo un vantaggio competitivo, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso il successo professionale.

Attraverso programmi formativi mirati e un approccio costante, padroneggiare l’inglese può aprire porte a percorsi di carriera che, altrimenti, rimarrebbero preclusi. Non è mai troppo presto – o troppo tardi – per iniziare.