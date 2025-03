SAIE Serramenti 2025: un'occasione unica per i professionisti del settore

Dal 23 al 25 ottobre 2025, la Nuova Fiera del Levante di Bari tornerà ad essere il punto di riferimento per il mondo dei serramenti con SAIE Serramenti, l’evento verticale dedicato alle aziende della filiera.

Un appuntamento da non perdere, inserito nell’ambito di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, dove progettisti, imprese edili e serramentisti potranno scoprire le ultime novità e trend del settore.

SAIE Serramenti: perché partecipare

Dopo l’edizione 2023 di SAIE Bari, che ha registrato 25.527 presenze professionali, 407 espositori e 123 convegni e workshop, confermandosi un punto di riferimento per il settore delle costruzioni, l’edizione 2025 si prepara a replicare il successo dell’evento.

Guarda il video dell'edizione 2023

Proprio per questo SAIE Serramenti rappresenta un’opportunità unica per:

presentare i propri prodotti a un pubblico altamente qualificato;

scoprire le innovazioni del settore e le soluzioni più efficaci;

creare nuove connessioni e sinergie con professionisti del Centro Sud Italia;

approfondire temi chiave come efficienza energetica, posa in opera, sicurezza e design.

A confermare il valore di SAIE Serramenti sono le aziende che hanno già scelto di esserci. Oltre ai player delle passate edizioni, si aggiungono nomi di rilievo come I NOBILI, NUSCO, LUPAK METAL, ISOLCASA, SWS Italia, SIDEL e NADDEO PORTE. Un segnale chiaro di quanto sia strategico partecipare per rafforzare il proprio business e la propria presenza sul mercato: essere presenti a SAIE Serramenti 2025 significa far parte di una vetrina d’eccezione e intercettare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Per informazioni e per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale o inviare una mail alla segreteria organizzativa.

Scarica qui la brochure dedicata e scopri tutti i dettagli.