Salva Casa e conformità sismica: come e cosa e come sanare?

L’11 settembre Logical Soft e ISNOVA organizzano un webinar gratuito dedicato al Salva Casa, alla conformità sismica e a come sanare le difformità strutturali di un edificio esistente.

Questo incontro offre una panoramica del quadro normativo vigente, illustrando come eseguire valutazioni di idoneità statica e conformità sismica per edifici esistenti tramite strumenti di analisi strutturale. Si esaminano inoltre i casi in cui è necessario presentare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica.

Docenti

Intervengono Ing. Marco Cagelli – Consulente enti locali per controllo depositi sismici, esperto edilizia scolastica, Ing. Cosimo Amico – Esperto di calcolo strutturale, Logical Soft, Ingg. Simone Tirinato e Annachiara Castagna, autori del Poster delle detrazioni Fiscali degli edifici.

Special Guest: Ing. Gianluca Oreto – Team Leader di LavoriPubblici.it

Modera: Ing. Alberto Boriani, ISNOVA

Le richieste di conformità strutturale e idoneità statica per edifici esistenti, specialmente in caso di difformità o mancanza di collaudo, sono sempre più comuni. Il nuovo decreto “Salva Casa” sottolinea l’importanza di verificare la sicurezza strutturale. Già con il primo condono edilizio, il DM 15/5/1985 richiedeva un certificato di idoneità statica per sanare edifici irregolari.

Programma

Sintesi del quadro normativo vigente riguardante la conformità strutturale

Requisiti per l’idoneità statica degli edifici esistenti

Metodologie di analisi strutturale per la valutazione di sicurezza

Le pratiche da presentare

Procedura di calcolo dell’idoneità statica per edifici con difformità o vetusti

Salva Casa: quando è obbligatorio rifare l'APE?

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

