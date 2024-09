Salva Casa: le disposizioni a tempo per l’edilizia

Dopo un’estate di studio, settembre è cominciato con una serie di incontri e confronti sull’applicazione delle nuove disposizioni, integrazioni e modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024.

Confronti da cui è ormai maturata la consapevolezza che, come spesso accade, ciò che il legislatore scrive su carta risulta di difficile applicazione in una realtà complessa come l’edilizia e il patrimonio immobiliare italiano. Complessità che derivano da una stratificazione di norme, tre condoni edilizi e l’incapacità endemica di fornire regole prestazionali chiare e non disposizioni puntuali che mal si conciliano con le infinite casistiche.

Salva Casa: tutte le modifiche/integrazioni al Testo Unico Edilizia

L’obiettivo dichiarato del Salva Casa era quello di provare a risolvere le infinite complessità del patrimonio immobiliare al fine di sbloccare le compravendite. Se ci riuscirà, lo sapremo solo dopo che le nuove disposizioni troveranno una concertazione tra l’interesse pubblico che è insito nella disciplina dell'attività edilizia e gli strumenti a disposizione.

In concreto, 12 articoli su 12 (tra nuovi ed esistenti) su cui il Salva Casa interviene riguardano il tema della legittimità degli interventi, le possibilità di sanatoria ed eventuali deroghe a tempo. Ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 69/2024 modifica/integra i seguenti articoli del d.P.R. n. 380/20001: