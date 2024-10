Salva Casa: prime indicazioni per l’applicazione delle norme a Roma

Il Servizio coordinamento tecnico rilascio titoli edilizi del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma ha emanato un’importante circolare contenente alcune utili indicazioni sull’applicazione delle disposizioni introdotte dal c.d. "Salva Casa", D.L. 29 maggio 2024 n. 69, convertito con modifiche e integrazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105.

Salva Casa: le prime indicazioni per gli uffici tecnici del Comune di Roma

Il documento nasce dalla necessità di fornire agli uffici tecnici delle indicazioni univoche per l’applicazione di alcune delle previsioni di maggiore rilevanza, per garantire la continuità dell’attività amministrativa del settore, nelle more dell’adozione di eventuali documenti esplicativi da parte del legislatore statale in ordine alla interpretazione delle nuove disposizioni e del necessario aggiornamento della modulistica unificata, nonché del loro recepimento da parte della Regione Lazio.

In particolare, il documento attiene le seguenti novità introdotte dal Salva Casa: