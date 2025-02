Salva Casa, sanatoria semplificata e SCIA in sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia si applica a tutte le istanze di sanatoria? Che valore ha il silenzio dell’amministrazione sulla SCIA in sanatoria presentata ai sensi del successivo art. 37?

Sanatoria semplificata e SCIA in sanatoria: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1394 del 19 febbraio 2025 che ha fornito due importanti chiarimenti in merito:

alla possibilità di applicare retroattivamente l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) introdotto dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ( Decreto Salva Casa );

(Testo Unico Edilizia o TUE) introdotto dalla di conversione del ( ); al valore del silenzio della P.A. sull’istanza di sanatoria edilizia ai sensi del successivo art. 37 (SCIA in sanatoria).

Il nodo interpretativo riguarda la possibilità di applicare la nuova disciplina a istanze di sanatoria presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, questione sollevata nell’ambito del giudizio. Possibilità che il Consiglio di Stato ha immediatamente escluso, chiarendo che la norma non ha portata retroattiva e che la regola generale resta quella sancita dall’art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice Civile: la legge dispone solo per il futuro, salvo diversa previsione espressa.

L’oggetto del giudizio è la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento o eventualmente del silenzio rifiuto serbato dal comune sulla SCIA in sanatoria presentata il 22 gennaio 2024 (prima dell'entrata in vigore del Decreto Salva Casa).

Per un corretto inquadramento giuridico-fattuale, il Consiglio di Stato ha riepilogato i seguenti fatti: