Salva Casa e Testo Unico Edilizia: ecco le novità del MIT

Stato legittimo e verifica titoli pregressi, utilizzo delle nuove procedure in sanatoria per finalità multiple, sanatoria delle piccole difformità/variazioni essenziali sugli immobili vincolati, regolarizzazione varianti ante ’77, tolleranze e immobili, sanzioni applicabili alle nuove procedure in sanatoria, mutamento della destinazione d’uso (specifiche condizioni e oneri urbanistici), sottotetti. Sono questi alcuni dei temi toccati dalle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative all’applicazione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) post aggiornamento arrivato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Salva Casa: le linee guida del MIT

Nell’attesa di analizzare nel dettaglio le linee guida pubblicate (la riunione è in corso mentre pubblichiamo questo articolo), il MIT ha anticipato alcuni dei temi più interessanti trattati relativamente ad una norma definita “Taglia Burocrazia”. I chiarimenti sono così strutturati:

individuazione della problematica;

soluzione arrivata con il Decreto Salva Casa;

chiarimenti applicativi delle Linee guida.

“Il Mit – si legge nel comunicato – ha puntato sulla semplificazione delle regole a vantaggio del cittadino (per esempio, con il silenzio assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni); sugli sportelli unici comunali che parleranno con Sovrintendenze e Regioni, evitando che il cittadino giri troppi uffici, potendo sanare anche difformità su immobili vincolati; sulla semplificazione per recupero sottotetti e cambi di destinazione d’uso”.

In sostanza, come ha spiegato Salvini, “da oggi milioni di italiani potranno tornare pienamente proprietari dei loro immobili, comprarli o venderli, con ricadute positive sull’economia: più immobili sul mercato, affitti e prezzi meno cari”.

Di seguito, alcuni dei punti più significativi.