Sanatoria edilizia e tutela del paesaggio: interviene il Consiglio di Stato

Quando un’opera edilizia abusiva può essere sanata? E, soprattutto, fino a che punto la tutela del paesaggio può incidere sulla possibilità di sanatoria edilizia utilizzando l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)?

Sanatoria edilizia e tutela del paesaggio: la sentenza del Consiglio di Stato

A rispondere a queste domande ci ha pensato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1787 del 3 marzo 2025, che affronta due temi centrali:

la sostituzione di materiali e la loro incidenza urbanistica e paesaggistica; i limiti della sanatoria in presenza di un vincolo paesaggistico.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui non basta che un’opera sia, in astratto, conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento della richiesta di sanatoria. L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia richiede che l’intervento fosse conforme anche al momento della sua realizzazione e che sia rispettato il vincolo paesaggistico, senza possibilità di un’autorizzazione paesaggistica ex post.