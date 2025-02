Schermature solari, Ecobonus e Bonus Casa: nuova interrogazione al MEF

Qualora su un immobile siano presenti o meno sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro), le schermature solari esterne possono beneficiare delle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, applicando la definizione dell'Allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006?

È questo l’oggetto di una nuova interrogazione (5-03408) presentata in commissione Finanze della Camera, sull'applicazione delle detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico per le schermature solari.

Schermature solari: normativa e agevolazioni

Come premesso nell’interrogazione il D.L. Salva Casa ha modificato l'articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) inserendo la nuova lettera b-ter) secondo cui rientrano in edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale (...) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera».

Le detrazioni previste: Ecobonus e Bonus Casa

dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 (cosiddetto eco-bonus), nei termini e nelle percentuali recentemente riviste dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 207/2024, fino a un valore massimo di 60mila euro.

dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (cosiddetto bonus casa), che prevede una detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione edilizia e per gli interventi «h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, le aliquote di detrazione per il bonus casa sono le stesse previste per l'eco-bonus, con un massimale di spesa di 96.000 euro.

Il dubbio: detrazione alternativa o aggiuntiva ai sistemi oscuranti?

Infine, nell’interrogazione si richiama la risposta dell'Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2020, n. 10/E, in tema di applicazione dell'Iva al 10% per gli interventi rientranti nel bonus casa (articolo 16-bis del Tuir) secondo cui:

«... Per quanto sino a ora rappresentato, si ritiene che le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla circolare n. 15/E del 2018, paragrafo 2.2.1. Essendo pertanto caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato, queste schermature solari potranno fruire del regime agevolato Iva previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, nell'ambito degli interventi sopra descritti e alle condizioni di cui alle richiamate disposizioni, sempre che ne svolgano la medesima funzione».

A generare incertezza sarebbe l’inciso “installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali” con l’ipotesi che si possa addirittura incrementare a seguito delle nuove limitazioni recentemente introdotte in tema di detrazioni fiscali.

Come si legge nell’interrogazione, l'alternatività tra chiusure oscuranti e schermature solari da esterno dovrebbe essere letta in chiave esclusivamente funzionale, dato che i due sistemi agiscono in momenti della giornata diversi:

le schermature solari esterne entrano in funzione durante le ore più calde della giornata assicurando il risparmio energetico maggiormente nel periodo estivo;

la chiusura oscurante invece, “(...) viene considerata come una resistenza termica supplementare (UNI 11300-1) a quella della finestra, che agisce nelle ore notturne nel periodo invernale limitando le dispersioni termiche (UNI 10349). Per le chiusure oscuranti la normativa non ne prevede un utilizzo giornaliero ma solo notturno”.

Da qui la richiesta di chiarire se, indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro), le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è definita dall'Allegato M del d.Lgs. n. 311/2006 (attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia), possano beneficiare dell'eco-bonus o del bonus casa, e in questo caso con l’IVA agevolata al 10% ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge n. 488 del 1999.