Maggiore sicurezza nelle palestre con il Security Wall

La sicurezza si conferma un tema di impatto, e la sensibilizzazione è nettamente aumentata negli ultimi anni, legandosi in particolar modo alla prevenzione. Il settore benessere e sportivo ha conosciuto un rinnovato interesse dopo la Pandemia di Covid-19: le persone, di ambedue i generi, sono fortemente motivate a ritrovare il proprio benessere psicofisico.

Per farlo, uno dei luoghi di riferimento è la palestra. Ed è qui che il tema della sicurezza diventa quanto mai importante: nella prevenzione degli infortuni, cosa fa la differenza? Oltre agli accorgimenti da mettere in atto, con consigli per gli allenamenti e presenza di personal trainer qualificati, non si può sottovalutare il security wall, progettato e strutturato proprio con questo obiettivo.

Sicurezza nelle palestre, prioritaria per dipendenti e clienti

Garantire un ambiente sereno di lavoro e allenamento è determinante per consentire a tutti di prevenire gli infortuni. L’attenzione nei confronti della sicurezza parte da alcuni fattori:

La presenza di personale qualificato;

L’adozione di misure di sicurezza dopo aver effettuato una corretta valutazione dei rischi;

La formazione del personale;

L’uso di muri e pavimentazione antitrauma, come il security wall di Giwa.

Requisiti di sicurezza nelle palestre

In materia di sicurezza nelle palestre, sappiamo che le norme si applicano in due modi:

Norme di sicurezza relative agli impianti presenti all’interno, alla costruzione e alla progettazione di un ambiente protetto;

Norme specifiche per tutelare la salute.

Il proprietario dell’impianto sportivo ha il compito di sottostare a determinate regole, quindi preparare una documentazione ad hoc mostrando la conformità legislativa della palestra e degli impianti presenti, puntando sull’agibilità, sulla messa a terra.

Per approfondire eventuali rischi, si rimanda al Decreto Legislativo 81/08. È il datore di lavoro a essere il punto di riferimento in tal senso, e la sua responsabilità è nei confronti dei clienti e dei dipendenti.

Aumentare la sicurezza nelle palestre con il Security Wall

Posto che ci sono delle norme da rispettare, a questo punto corre l’obbligo di comprendere come garantire la protezione con un apposito Security Wall, un rivestimento murale antitrauma, la cui caratteristica principale non è solo quella di aumentare la sicurezza, bensì è al contempo facile da installare.

I pannelli antitrauma sono disponibili per uso interno ed esterno, e sono destinati alle strutture sportive, soprattutto dove c’è la necessità di coprire delle pareti di dimensioni importanti. Questi prodotti sono stati testati prima di essere messi in commercio, e sono stati progettati con materiali di qualità, così da garantire un’elevata capacità di assorbimento d’urto. La norma di riferimento è UNI EN 913 del 2009, appendice C.

La fase di posa di un Security Wall pavimento antitrauma è piuttosto semplice, e i campi di applicazione spaziano dagli impianti sportivi fino alle palestre, o anche nelle scuole stesse, dove c’è la necessità che i bambini possano svolgere attività fisica al sicuro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ogni Security Wall deve rispondere a specifiche ben precise, oltre ad assolvere alla norma poc’anzi citata. I prodotti Giwa, nello specifico, sono pensati per offrire i seguenti vantaggi:

Adattabile;

Durevole;

Antigraffio;

Buona coibentazione termica e acustica;

Resistente ai raggi UV, alle muffe, alle intemperie, all’usura;

Deve rispettare la Classe di Fuoco 1, e quindi essere ignifugo;

Manutenzione semplice grazie all’uso di detergenti.

Al tatto, il Security Wall in polietilene espanso reticolato con parte esterna in PVC è resistente, ma anche piacevole al tatto e non compromette l’attività sportiva, ma la rende maggiormente sicura.

Come posare un Security Wall?

Prima di tutto, è necessario il rispetto delle normative. Bisogna comprendere un fattore indispensabile: lo spessore del Security Wall va scelto in base all’altezza del gioco e all’altezza di caduta.

Per quanto concerne la posa, inizia rigorosamente dall’applicazione del collante sul muro: occorrono pennello e una spatola grande. Dunque, poiché questa è una soluzione personalizzabile e su misura, si rende necessario richiedere una consulenza specializzata per comprendere quanti pannelli acquistare.

Una volta applicato il collante, bisogna attendere circa 10 minuti: deve essere quasi asciutto, così da procedere con l’accostamento del pannello sul muro. Si deve fissare il pannello sulla superficie, ed è in modo permanente.

Vantaggi del Security Wall

Quali sono i vantaggi delle protezioni murali antitrauma? Tra gli sport dove si rende necessaria questa installazione troviamo il basket, dove l’impatto con il muro è abbastanza frequente. Ecco: chi si allena in palestra deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio allenamento senza correre rischi, anche gravi, per la propria salute.

In questo modo si può giocare in totale sicurezza: grazie ai pannelli di polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule, la capacità di assorbimento dell’urto viene garantita.