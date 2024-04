Servizi Anac online: attivo l’accesso con SPID per uso professionale

Accedere ai servizi ANAC sul sito dell’Autorità diventa più facile: oltre che attraverso le credenziali Spid, CIE e eIDAS, adesso è possibile autenticarsi nell’area riservata utilizzando lo SPID per uso professionale.

Accesso ai servizi ANAC online: ok allo SPID professionale

L'accesso ai servizi online dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avviene tramite:

SPID persona fisica (tipo 1),

persona fisica (tipo 1), SPID ad uso professionale della persona fisica (tipo 3),

ad uso professionale della persona fisica (tipo 3), SPID ad uso professionale per la persona giuridica (tipo 4),

ad uso professionale per la persona giuridica (tipo 4), CIE o eIDAS per tutti i cittadini che sono in possesso di una identità digitale rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea.

Non è prevista l’autenticazione con SPID persona giuridica di tipo 2.

I servizi disponibili tramite autenticazione

ANAC segnala che i servizi attualmente erogati e integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

Certificati esecuzione lavori

Attestazioni SOA (nuova versione)

Gestione Contributi Gara

Portale dei Pagamenti di ANAC

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione

Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Piattaforma Contratti Pubblici

Fascicolo Virtuale Operatore Economico per gli Operatori economici

Fascicolo Virtuale Operatore Economico per le Stazioni Appaltanti

Verifica identità digitale: i livelli di garanzia LoA

Per alcuni servizi ad accesso riservato dell’Autorità, è previsto un processo di autenticazione al quale è associato un livello di garanzia incrementale (Level of Assurance – LoA dello standard ISO/IEC 29115) in base ai dati e alle informazioni trattate del servizio erogato.

ANAC specifica che per i servizi che richiedono un accesso con livello di garanzia LoA almeno pari a: