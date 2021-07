Servizi di architettura e ingegneria: brusco rallentamento a giugno 2021

Il primo semestre 2021 si chiude il positivo rispetto al 2020 per quanto concerne le gare di progettazione ma rallenta bruscamente il mercato dei servizi di architettura e ingegneria. Lo ha evidenziato l'ultimo Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura.

Gare pubbliche di ingegneria e architettura: l'Osservatorio OICE/Informatel

Secondo i dati dell'Osservatorio, giugno 2021 si chiude con 2.130 bandi del valore complessivo di 496,3 milioni di euro. Ovvero, una crescita del 22,9 in numero e del 20,5% in valore rispetto all'analogo periodo del 2020. Crescita dovuta principalmente dall'apporto delle gare sottosoglia che crescono di 48 milioni di euro (+65,8%), mentre quello dei bandi soprasoglia cresce di 36 milioni di euro (+10,8%).

Entrando nel dettaglio scopriamo un calo rispetto al precedente mese di maggio. A giugno 2021, infatti, le gare di sola progettazione pubblicate sono state 209, per un valore di 106,0 milioni di euro (-38,2% in numero ma +25,6% in valore rispetto a maggio). Ma nel confronto con il solo mese di giugno 2020 è stato registrato:

un calo del 17,4% in numero;

un salto del 130,2% in valore.

Accordi quadro e appalti sottosoglia

In totale gli accordi quadro per servizi di progettazione nel mese di giugno sono stati 8 per un valore di 70,7 milioni di euro, erano stati 3 a maggio per 2,9 milioni di euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicate a maggio, sono state 263, il 65,4% del totale, con un valore stimato in 12,1 milioni di euro, pari al 7,2% del valore totale. Visto il recente innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, da questo mese viene rilevato il numero e il valore delle gare sotto i 140.000 euro.

I servizi di architettura e ingegneria: brusco rallentamento

Dai dati pubblicati dall'OICE emerge anche un brusco rallentamento del mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria. Il mese di giugno si chiude, infatti, con 402 gare del valore di 168,9 milioni di euro:

cali del 33,1% in numero e del 29,5% in valore rispetto a maggio 2021;

calo del 28,1% in numero ma aumento del 18,9% in valore rispetto a giugno 2020.

Nel mese di giugno 14 sono stati gli accordi quadro, per un valore di 99,2 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il risultato su maggio 2020 sarebbe ancora più negativo: -30,6% nel numero e -50,9% nel valore.

Gli appalti integrati

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di giugno sono stati 46, con valore complessivo dei lavori di 690,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 16,7 milioni di euro. Rispetto al mese di giugno 2020, il numero è cresciuto del 64,3% e il valore del 327,0%. Degli 46 bandi 29 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,8 milioni di euro di servizi, e 17 i settori speciali, per 13,9 milioni di euro di servizi.