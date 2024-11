Shopping online senza compromessi: come affrontare grandi acquisti a rate

Acquistare sul web diventa ogni giorno più semplice e, in alcuni casi, risulta anche particolarmente conveniente. La facilità di confronto dei costi di decine di prodotti e servizi simili, le numerose offerte e promozioni, i codici sconto; sono davvero tanti i metodi che consentono non solo di risparmiare sui piccoli acquisti, ma anche di affrontare al meglio le grandi spese. Tra le soluzioni più utili per far fronte ad acquisti importanti rientrano i pagamenti rateali.

Sempre più e-commerce offrono ai propri clienti l’opportunità di pagare a rate online i propri acquisti, solitamente senza interessi aggiuntivi o lunghe attese. In alcuni casi, è anche possibile scegliere il numero di rate in cui suddividere il pagamento.

Naturalmente, per gestire al meglio i grandi acquisti a rate, è fondamentale valutare bene la propria situazione finanziaria e il budget mensile che si ha a disposizione. In questo articolo andremo a scoprire come affrontare nel modo giusto i grandi acquisti rateizzati.

Pagamenti rateizzati: cosa c’è da sapere

Quando si opta, in fase di pagamento, per l’acquisto rateizzato, si sta di fatto richiedendo un finanziamento a un intermediario. Il venditore riceve nell’immediato tutta la somma dell’ordine, mentre l’acquirente, pur entrando immediatamente in possesso del bene o potendo subito cominciare a usufruire del servizio, paga l’importo, in comode rate mensili, alla piattaforma di intermediazione finanziaria.

In numero di rate può variare a seconda della piattaforma utilizzata dal negozio online; alcune offrono una dilazione fissa in tre rate, mentre altre garantiscono massima libertà di scelta, ponendo un tetto massimo di 24 rate mensili. Sebbene non siano previsti interessi, le somme da pagare mensilmente potrebbero subire delle maggiorazioni – dovute agli interessi di mora - in caso di ritardi nel pagamento.

Come gestire il pagamento rateizzato

I pagamenti rateali online offrono vantaggi facilmente intuibili. In primo luogo, dilazionare il pagamento consente di affrontare grandi acquisti anche quando il capitale che si ha a disposizione non permette di coprirne nell’immediato l’intero costo. In secondo luogo, permettendo di suddividere il pagamento in rate di importo in linea con le proprie possibilità, aiuta a gestire al meglio il budget mensile. Per finire, prevede una procedura molto semplice e veloce, la quale consente di sapere subito se si può usufruire della rateizzazione.

Naturalmente, per approfittare al massimo di questi vantaggi, è indispensabile tenere conto:

della propria disponibilità economica mensile;

di altri debiti da saldare mensilmente.

Per non commettere errori e non trovarsi in difficoltà, è molto importante calcolare tutte le entrate su cui si può contare e tutte le uscite, tenendo anche conto di eventuali rate che si stanno già restituendo.

Come ottenere la rateizzazione dell’acquisto online

Per rateizzare un grande acquisto online non si deve fare altro che selezionare, in fase di pagamento e sugli e-commerce che offrono questa opzione, il metodo di pagamento rateizzato. A questo punto, sarà necessario inserire tutti i dati richiesti, caricare eventuali documenti, scegliere il numero di rate e inviare la domanda.

Le rate possono essere pagate tramite carta di credito o di debito, e addebito diretto sul conto corrente; alcuni intermediari finanziari offrono anche la possibilità di pagare tramite e-wallet e bonifici.