Sicurezza antincendio: aggiornato il Vocabolario UNI

Conoscere, utilizzare e condividere un linguaggio comune, in un ambito in continua evoluzione e caratterizzato anche da attività eterogenee: è questo l'obiettivo con cui è nata la norma UNI EN ISO 13943, recentemente aggiornata con la nuova edizione UNI EN ISO 13943:2023 - SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO - VOCABOLARIO, che definisce la terminologia relativa alla sicurezza antincendio, agli edifici e alle opere di ingegneria civile e ad altri elementi all'interno dell'ambiente costruito.

Antincendio: il vocabolario UNI EN

Negli ultimi vent’anni il campo della sicurezza antincendio si è sviluppato in maniera significativa, in particolare con riferimento alla progettazione ingegneristica della sicurezza antincendio, ai progetti edilizi e allo sviluppo di concetti relativi alla progettazione basata sulle prestazioni. Una continua evoluzione che ha reso necessario l’utilizzo di un linguaggio condiviso.

La prima edizione del documento, la ISO 13943:2000, conteneva le definizioni di circa 180 termini, che sono risultate ormai limitate rispetto alle evoluzioni tecnologiche e normative: nel corso del tempo sono stati quindi aggiunti nuovi termini e aggiornati altri già presenti.

I contenuti della nuova edizione

Nel dettaglio i termini e le definizioni presentate nell'edizione aggiornata riguardano:

concetti fondamentali;

concetti più specifici, come quelli utilizzati specificamente nelle prove antincendio o nell'ingegneria della sicurezza antincendio e potenzialmente negli standard internazionali ISO o IEC relativi al fuoco;

concetti correlati, come i termini utilizzati nell'edilizia e nell'ingegneria civile.

La norma è disponibile sul sito UNI a questo link.