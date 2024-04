Sicurezza cantieri: in consultazione una nuova prassi UNI

C’è tempo fino al prossimo 20 aprile per consultare e inviare i propri commenti al progetto di prassi di riferimento “Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili”, elaborato da UNI e Edinnova.

Sicurezza cantieri e documentazione digitale: il progetto di prassi UNI

Il progetto di prassi, dedicato alla gestione digitale della documentazione in tema di salute e sicurezza nei cantieri, punta a delineare, con un approccio sistemico, le attività documentali inerenti la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in modo da semplificare le procedure di inserimento dei documenti nell’ACDat, la loro consultazione e la loro verifica.

In questo modo l’approccio in termini di flussi e contenuti digitali viene reso più efficiente e uniforme, semplificando le fasi di condivisione e verifica documentale e dei diversi passaggi normativi previsti.

Nello specifico, la UNI/PdR:

definisce requisiti e livelli di sviluppo per la realizzazione di un ambiente informativo condiviso e collaborativo , supportato da strumenti digitali, atto alla gestione della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili in conformità alla legislazione vigent

fornisce una modulistica utile allo scopo, che può essere digitalizzabile.

descrive le modalità gestionali a sviluppo informatizzato crescente, che i soggetti interessati possono essere in grado di attuare nelle rispettive organizzazioni.

non fornisce invece indicazioni per la predisposizione e/o applicazione di un piano per la salute e sicurezza all’interno di un cantiere.

I principali fruitori della Prassi di Riferimento (UNI/PdR) possono essere:

Committente o Responsabile Lavori

Coordinatori per la progettazione/ coordinatore in fase di esecuzione

Direttore Lavori (limitatamente alla liquidazione dell’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto

Imprese Affidatarie

Imprese Esecutrici

Lavoratori Autonomi

Fornitori, trasportatori e noleggiatori

Organi di Vigilanza.

Riferimenti normativi

Il documento, elaborato dal Tavolo “Gestione digitale della documentazione di sicurezza per l’accesso al cantiere” sarà in grado di definire i requisiti ed i livelli di sviluppo per la realizzazione di un ambiente informativo condiviso e collaborativo, supportato da strumenti digitali, atto alla gestione della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili in conformità alla legislazione vigente.

Questi i riferimenti normativi:

Decreto legislativo, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Serie UNI EN ISO 19650 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling

Serie UNI 11337 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Termini e modalità di invio dei commenti

I commenti alla bozza di progetto potranno essere inviati a UNI entro il 20 aprile 2024 a questa mail utilizzando l’apposito form.