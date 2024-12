Sicurezza e salute sul lavoro: in Gazzetta Ufficiale il bando ISI 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2024, n. 296, l'estratto del Bando ISI 2024, con cui Inail, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e dell’art. 1, commi 862 -864, della legge n. 208/2015, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro: il bando ISI 2024

Le risorse stanziate con l’Avviso puntano a raggiungere i seguenti obiettivi:

incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

delle e di dei lavoratori; incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti

I finanziamenti sono destinati a:

imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA);

enti del terzo settore di cui al d.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili:

progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1.1;

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1.2;

progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) - Asse di finanziamento 3;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) - Asse di finanziamento 4;

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. La ripartizione è specificata nell’Allegato «ISI 2024 - risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati nel sito istituzionale dell’Inail.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto secondo le seguenti specifiche:

per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;

per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;

per l’Asse 5 (5.1 e 5.2): fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); f ino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).



Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, e lo stanziamento è compreso tra un importo minimo di 5mila euro e uno massimo di 130mila euro. Nel caso di imprese con meno di cinquanta dipendenti che richiedono un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2) non è previsto un limite minimo.

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, nelle date che verranno indicate, entro il 26 febbraio 2025, per ogni fase della procedura, sul portale dell’Inail, nel calendario dedicato all’Avviso pubblico ISI 2024.