Sicurezza strutture e infrastrutture: appuntamento a SAIE Bari presso Piazza ISI

ISI Ingegneria Sismica Italiana, associazione nazionale punto di riferimento per l’ingegneria delle costruzioni, la sicurezza di strutture e infrastrutture e le tecnologie antisismiche, parteciperà a SAIE Bari 2023, la Fiera delle Costruzioni, Progettazione, Edilizia e Impianti in programma dal 19 al 21 ottobre alla Fiera del Levante con Piazza ISI, il format di successo presentato nella precedente edizione di SAIE Bologna 2022.

Piazza ISI: appuntamento a Saie Bari con i professionisti del settore

Piazza ISI è il luogo ideato da Ingegneria Sismica Italiana dove si incontrano gli esperti che operano nel settore della progettazione e nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza di strutture e infrastrutture. I visitatori si potranno relazionare con le aziende e i professionisti che portano alla manifestazione le loro conoscenze, l’evoluzione di prodotti, i materiali e sistemi, il risultato dei progressi e l’attualizzazione della loro ricerca.

Piazza ISI ospiterà:

lo stand istituzionale di ISI (Stand B4);

16 aziende associate ISI che esporranno all’interno del proprio stand servizi, proposte tecnologiche per la sicurezza di strutture e infrastrutture ed esperienze di progettazione antisismica;

Uno spazio dedicato alle iniziative di approfondimento, incontro e dialogo.

Giovedì 19 ottobre alle ore 10.30 sarà proprio Piazza ISI ad ospitare l’evento inaugurale di SAIE 2023 “Green Deal Europeo: l’Italia al palo senza incentivi?” organizzato da Senaf, ANCE, Federcostruzioni e moderato da Vicenzo Rutigliano, giornalista del Sole 24Ore.

Il programma prevede gli interventi di: Paola Marone (Presidente Federcostruzioni), Domenico De Bartolomeo (Vice Presidente ANCE), Francesco Paolo Sisto (Viceministro - Ministero della Giustizia), Antonio Decaro (Sindaco di Bari), Andrea Barocci (Presidente ISI Ingegneria Sismica Italiana), Gaetano Frulli (Presidente Nuova Fiera del Levante), Ivo Nardella (Presidente del Gruppo Senaf Tecniche Nuove). In attesa di conferma la presenza anche di Michele Emiliano, Governatore della Regione Puglia.

Piazza ISI: il programma degli eventi

Durante le tre giornate di manifestazione, il programma degli eventi in Piazza ISI sarà denso e ricco di iniziative. Si alterneranno 15 speech dedicati ad approfondimenti tecnici e confronto tra gli esperti del settore, 3 Convegni di grande attualità, 2 dei quali rappresentano anche importante occasione di formazione.

I convegni

Venerdì 20 Ottobre - dalle ore 10.30 alle 11.30 - “Recupero del costruito, digitalizzazione e edilizia 2.0”.

Convegno a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in collaborazione con ISI Ingegneria Sismica Italiana e Federcostruzioni, con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria Trani.

Il nostro Paese ha un vasto patrimonio edilizio, per la maggior parte vetusto o comunque vulnerabile, ma spesso di grande pregio. Non sempre pertanto è possibile optare per la demolizione e ricostruzione dei fabbricati, ma fare di necessità virtù e sfruttare al massimo la conoscenza ed esperienza tecnica e le tecnologie più avanzate a disposizione.

Interverranno il Prof. Ing. Roberto Scotta (Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Padova, Consigliere Nazionale ISI e coordinatore del Comitato Scientifico ISI), il Dott. Luigi Perissich (Segretario Generale Federcostruzioni), l’Ing. Carmine Pascale (Project Manager STRESS Scarl).

Per l'ottenimento di N.1 CFP per Ingegneri è necessario iscriversi tramite il portale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Sabato 21 ottobre - dalle ore 10.30 alle 11.30 - “Sicurezza del Patrimonio pubblico: vincoli e opportunità”

Convegno a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in collaborazione con ISI Ingegneria Sismica Italiana, con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria Trani.

Il patrimonio pubblico - tra cui scuole, infrastrutture, edifici strategici, beni di interesse storico e artistico quali musei, archivi, biblioteche, edifici di culto, etc. - a fronte di periodi storici molto floridi, che hanno permesso un grande sviluppo, necessita sempre più di interventi strutturali per garantire sicurezza e conservazione. Se da un lato c’è ampia possibilità di contributi pubblici, dall’altro, intervenire in questi edifici richiede il rispetto di una serie di vincoli normativi che derivano dalla valenza storica e dal tessuto territoriale del nostro Paese.

Interverranno l’Ing. Angelo Lobefaro (Presidente della Commissione Geotecnica e Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, ex Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e ex Dirigente Regionale Responsabile dell’Ufficio Sismico per la Regione Puglia) e il Prof. Ing. Antonio Borri (già Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Perugia e membro del Comitato Scientifico di ISI).

Per l'ottenimento di N.1 CFP per Ingegneri è necessario iscriversi tramite il portale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Sabato 21 ottobre dalle ore 15.00 alle 16.00 - “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici: regole e criticità dai principi all’esecuzione”. Conversazioni sul Codice dei Contratti con tre esperti.

Convegno gratuito in presenza organizzato da ISI, Lavori Pubblici e Legal Team.

Con la piena operatività del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 il comparto dei lavori pubblici ha avviato una trasformazione delle regole con l'obiettivo di semplificare e migliorare il ciclo di vita dei contratti pubblici. Sarà davvero così?

Durante il Convegno saranno approfonditi i seguenti temi:

L'applicazione dei nuovi principi

Le procedure di somma urgenza

Il rapporto tra equo compenso e OEPV nelle gare di progettazione

La fase esecutiva del contratto (riserve, revisione dei prezzi e rinegoziazione del contratto)

I requisiti di partecipazione e la Flat Tax

Si confronteranno l’Ing. Andrea Barocci (Presidente ISI Ingegneria Sismica Italiana), l’Avv. Rosamaria Berloco (Co-Founder di Legal Team), l’Ing. Gianluca Oreto (Direttore Lavori Pubblici).

Inoltre, venerdì 20 ottobre alle ore 17.00 in Piazza ISI si terrà l’incontro “Costruire e recuperare: prospettive future e possibili incentivi oltre il Superbonus per la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio”, organizzato da Centro Studi Edilizia Reale e ISI Ingegneria Sismica Italiana che fa seguito al Convegno “Costruire Recuperare” tenutosi a Bagnoli Irpino (AV) il 21 e 22 settembre scorso.

Nell’occasione si analizzeranno gli scenari possibili per la riqualificazione energetica e sismica, anche in vista della legge di Bilancio per il 2024. Saranno valutati gli incentivi già previsti, con qualche ipotesi sulle possibili novità.

Interverranno: Giulio De Angelis (Presidente di Centro Studi Edilizia Reale), Ing. Davide Trutalli (Direttore di ISI Ingegneria Sismica Italiana), Ing. Nicola Furcolo (Centro Studi Edilizia Reale).

Queste le 16 aziende associate a ISI presenti a SAIE Bari 2023 con uno stand dedicato e uno speech a tema:

2S.I SOFTWARE E SERVIZI PER L’INGEGNERIA

AMW

ATLAX

BIEMME

CONCRETE

CSPFEA

COSISM

G&P INTECH

ISAAC

MT RICCI

PROGETTO SISMA

RAWLPLUG ITALY

RICAM GROUP

SOFTING

TECNO K GIUNTI

URETEK

Il programma dettagliato di Piazza ISI a SAIE Bari 2023 è disponibile al seguente link.