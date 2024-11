Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione: aggiornata la norma CEI EN

È stata pubblicata la nuova edizione della norma CEI EN 50172 relativa ai Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. La norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, insieme alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi, suddivisi in adattivi e non adattivi.

Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione: aggiornata la norma CEI

L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende:

l'illuminazione delle vie di esodo;

l'illuminazione di spazi aperti (antipanico);

l'illuminazione delle aree ad alto rischio;

la segnaletica di sicurezza per le vie di fuga.

Tra le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente si segnalano:

l’aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l’elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro;

la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione;

l’aggiunta dell’Allegato A, contenente le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso;

l’aggiunta dell’Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco;

l’aggiunta dell’Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione;

l’aggiunta dell’Allegato D, sui requisiti di impianto.

La norma è valida dal 10 ottobre 2024 e sostituisce completamente la norma CEI EN 50172:2004, che rimane applicabile fino al 27 maggio 2027.