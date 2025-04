Stabilizzare una casa: intervento con micropali precaricati ancorati direttamente alle murature in C.A.

Quando dopo molti anni dalla costruzione si verifica un cedimento delle fondazioni, gli interventi necessari per risolvere il dissesto possono rivelarsi molto costosi e soprattutto discretamente invasivi. Si tratta di consolidare la base della struttura riducendo al minimo gli scavi necessari ed eventuali demolizioni, visto che la casa è finita ed abitata.

In queste situazioni capita spesso di dover intervenire, oltre che sui muri perimetrali, anche su muri di spina interno o comunque operando da dentro su zone interrate, in modo da ridurre gli scavi. I micropali rappresentano una delle soluzioni migliori per risolvere queste problematiche ed in particolare i Pali Precaricati coniugano invasività ridotta e certezza del risultato finale!

Micropali precaricati ancorati alle strutture in C.A.: l'intervento per stabilizzare un edificio residenziale

In questo cantiere specifico siamo intervenuti su una villetta a Ranica (BG), costruita nel 1965 e oggetto di una sopraelevazione nel 2005. Negli ultimi tempi la struttura ha manifestato lesioni e crepe nei muri riconducibili a cedimenti differenziali delle fondamenta. I cedimenti hanno interessato 2 porzioni distinte ed opposte della casa, coinvolgendo sia la porzione priva di interrato che quella dotata di un piano cantina seminterrato.

I Tecnici incaricati dal Committente hanno deciso di utilizzare il sistema dei Pali Precaricati per poter trasferire il carico delle fondazioni in profondità, su orizzonti di terreno stabili.

Tipo di problematica

In questa case history i cedimenti differenziali erano direttamente connessi agli aumenti di carico e alla presenza nei primi metri di terreni coesivi con caratteristiche geotecniche molto scadenti. Il fabbricato è costruito con muri in calcestruzzo armato fino al primo solaio e ciò ha consentito di collegare i pali precaricati direttamente alla base del muro nella zona cantina, evitando di dover scavare all’interno. Questa possibilità di fissaggio dei micropali ha fatto sì che i Tecnici della Commitenza scegliessero proprio i Micropali Precaricati SYStab come soluzione più idoena per risolvere il dissesto e stabilizzare la struttura.

Consolidamento delle fondamenta con micropali precaricati

Il sistema di micropalificazione attiva di SYStab consiste nel fissare alla fondazione esistente speciali piastre in acciaio dimensionate in funzione delle azioni in essere. Questa speciale carpenteria metallica permette di usare il contrasto offerto dalla struttura direttamente per l’infissione dei pali nel terreno con i martinetti idraulici, impostati sui collari delle piastre stesse. La presso-infissione avviene gradualmente senza produzione alcuna di vibrazioni potenzialmente dannose per la sovrastruttura lesionata.

L’intervento si è svolto, in questo caso, secondo le seguenti fasi operative:

scavo accedere alla fondazione esistente (solo sul perimetro, mentre all’interno non sono stati eseguiti scavi)

carotaggi dell’ala della fondazione

collegamento dele piastre mediante barre filettate e ancorante chimico

presso - infissione dei micropali con monitoraggio delle pressioni di installazione, fino al raggiungimento delle portate/profondità di progetto

esecuzione prova di carico a gradini

precarico di ogni palo con pressioni superiori a quelle di esercizio ( fase estremamente importante e caratteristica peculiare di questo tipo di palo, consente di garantire l’efficacia del collegamento e scongiurare assestamenti futuri, rendendo il palo attivo fin da subito)

fissaggio dei micropali alle piastre, mediante bulloni in acciaio ad alta resistenza

rinterro e ripristini delle pavimentazioni esterne ed interne ove necessario.

Vantaggi del consolidamento fondale con pali precaricati

Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha permesso di stabilizzare definitivamente le pari di edificio interessate dai cedimenti fondali, ridando sicurezza e permettendo il ripristino delle crepe nei muri.

La metodologia di consolidamento con Pali Precaricati in questi casi, ha notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche:

tempi di messa in opera veloci rispetto alle metodologie classiche

rispetto alle metodologie classiche possibilità di operare in spazi ristretti (come all’interno di scantinati)

non sono prodotti materiali di risulta

non vengono impiegati né fanghi né acqua (cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni)

non produce alcuna vibrazione dannosa per le sovrastrutture

precarico per l’annullamento dei cedimenti primari per tutti i pali

per tutti i pali la portata di ogni micropalo viene testata in corso d’opera

in corso d’opera possibilità di sollevamenti e recupero della planarità se la struttura lo consente e ne ha necessità.

L’opera complessiva per quanto concerne la fase di infissione micropali, è durata solamente 6 giorni ed ha consentito l’infissione di 20 micropali diametro 114 mm e lunghezza media 7,65 metri, compreso il fissaggio dei micropali alle piastre in acciaio che garantiscono la sicurezza del risultato finale di trasferimento dei carichi.

La tecnica usata ha consentito di eseguire velocemente i pali, con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura abitata.

Lavoro eseguito da:

Committente: Privato

Data: novembre ‘23

