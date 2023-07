Stazioni appaltanti non qualificate: arriva il modulo per l'assegnazione d'ufficio

Dopo la pubblicazione della Delibera del 20 giugno 2023, n. 266 recante il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ANAC ha reso disponibile anche il modulo per la presentazione della domanda da parte delle SA non qualificate.

Stazioni appaltanti non qualificate: disponibile il modulo per l'assegnazione d'ufficio

Come previsto dallo stesso regolamento, le stazioni appaltanti o le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento, possono presentare a mezzo PEC, oppure tramite l’applicativo che ANAC metterà a disposizione, la domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Autorità.

Il modulo, che va sottoscritto dal RUP, va compilato nelle seguenti sezioni:

Dati Stazione Appaltante richiedente

Responsabile Unico del Procedimento

Dati dell’affidamento e/o dell’esecuzione del contratto

Dati stazione appaltate/centrale di committenza qualificata interpellata

Corrispondenza intercorsa Giustificazioni eventualmente addotte dalla stazione appaltante interpellata Valutazioni della Stazione appaltante istante

Documenti allegati alla comunicazione, da rendere in originale o copia conforme: Richiesta di prestazione di attività di committenza Riscontro/i stazione/i appaltante/i interpellata/e Altri documenti



Elenco stazioni appaltanti qualificate ancora incompleto.

L’elenco dei soggetti qualificati con il riferimento della PEC di quelli che si sono dichiarati disponibili a fare da centrale di committenza per terzi ed a cui va rivolta l'istanza è ancora in fase di completamento. Benché l'ANAC abbia permesso alle SA di presentare le domande di accesso al sistema di qualificazione già dal 1° giugno 2023, ancora mancano all'appello numerose stazioni appaltanti.

In ogni caso, l’elenco conterrà le Stazioni Appaltanti qualificate:

di diritto

per lavori

per servizi e forniture

Per ciascuna di queste sezioni è indicato:

l’ambito della qualificazione

il livello di qualificazione conseguito

se la stazione appaltante ha chiesto la qualificazione di committenza

se la stazione appaltante è qualificata con riserva

se la stazione appaltante è disponibile a operare per conto di terzi

se la stazione appaltante dispone dei requisiti per appalti di partenariato pubblico privato

Stazioni appaltanti non qualificate: ambiti di operatività

Ricordiamo che, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), le stazioni appaltanti non qualificate possono: