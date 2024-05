Subappalto e avvalimento: nuovo parere del MIT

Nell’ambito delle regole di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), il subappaltatore può utilizzare l’istituto dell’avvalimento?

Subappalto e avvalimento: la richiesta al MIT

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere 17 aprile 2024, n. 2582, ha chiarito l’ambito soggettivo per l’utilizzo dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice dei contratti.

Entrando nel dettaglio, viene rappresentato un caso in cui l'amministrazione aveva autorizzato il subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari. Successivamente sopraggiunge l'esigenza in capo all'appaltatore di aumentare l'importo del subappalto (sempre nei limiti di legge) superando di fatto l'importo per cui il subappaltatore era in possesso dei requisiti. Il subappaltatore vorrebbe, dunque, utilizzare l'istituto dell'avvalimento e avvalersi di altra società in possesso dell'attestazione SOA necessaria ai fini di svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.

A tal scopo viene chiesto se il subappaltatore possa utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

Subappalto e avvalimento: la risposta del MIT

La risposta è precisa e concisa: “La risposta è negativa - chiarisce il MIT - L'avvalimento è istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara. Sul punto si veda l'art. 104, c. 1 del Codice”.

Il citato comma 1, art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone:

L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Dalla lettura del suddetto comma è evidente che l’avvalimento è un istituto che può essere utilizzato dall’“operatore economico che concorre in una procedura di gara” e non da un subappaltatore.