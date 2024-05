Subappalto e consorzi stabili: interviene il MIT

Ai sensi del nuovo Codice dei contratti, quali sono i termini per l’utilizzo del subappalto (art. 119, D.Lgs. n. 36/2023) nel caso di appalto contrattualizzato con un consorzio stabile (art. 32, D.Lgs. n. 36/2023)?

Subappalto e consorzi stabili: nuovo parere del MIT

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2672 del 17 aprile 2024 mediante il quale ha chiarito l’ambito di applicazione del subappalto.

Nel dettaglio viene posta al MIT la seguente domanda:

Premesso che abbiamo in corso un appalto contrattualizzato con un consorzio stabile, che ha nominato a sua volta una consorziata esecutrice dei lavori. In questa fase esecutiva hanno predisposto una richiesta di subappalto, allegando fra l'altro il contratto di subappalto fra consorziata e subappaltatore, è ammissibile che la consorziata esecutrice possa contrattualizzare a sua volta un subappalto al posto del Consorzio appaltatore?

Subappalto e consorzi stabili: la risposta del MIT

La risposta del MIT non poteva che essere simile a quella già resa con il parere 17 aprile 2024, n. 2582 che in questo caso ha chiarito l’ambito soggettivo per l’utilizzo dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice dei contratti, confermando che questo istituto può essere utilizzato dall’“operatore economico che concorre in una procedura di gara” e non da un subappaltatore.

Relativamente al nuovo caso, il MIT ha preliminarmente ricordato che il subappalto costituisce tipico contratto derivato dal contratto principale, cosicché solo l’appaltatore, in quanto soggetto che, attraverso la stipulazione del contratto principale, ha assunto l’obbligo di eseguire le prestazioni dedotte nell’appalto, risulta univocamente legittimato ad affidare a terzi l’esecuzione di altra parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del medesimo contratto di appalto.

Nel caso in cui l’appaltatore che ha sottoscritto il contratto di appalto sia un consorzio, il contratto di subappalto va sottoscritto da quest’ultimo e non da una sua consorziata. Pertanto, la risposta al quesito è stata negativa.