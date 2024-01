Subappalto e lavoratori autonomi: chiarimenti dal MIT

Perché si configuri il subappalto, devono ricorrere le condizioni previste dall’art. 119, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), comprendendo anche i lavoratori autonomi, se disposto dalla legge.

Subappalto: vale anche per i lavoratori autonomi?

A chiarirlo è il MIT, con il parere del 12 settembre 2023, n. 2285, in risposta a una stazione appaltante sulla qualificazione o meno come subappalto di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con l’impiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.

Nel quesito, la Stazione appaltante ha richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato del 21 agosto 2023, n. 7862, con la quale Palazzo Spada ha specificato che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dell’affidataria in qualità di lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La sentenza inoltre, richiamando la categoria dei “prestatori d’opera” di cui all’art. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie un’opera o un’attività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, sembra consentire l’applicazione di tale fattispecie anche nell’ambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi.

Il parere del MIT

Il MIT per rispondere ha richiamato il comma 2 dell’art. 119, il quale chiarisce che

il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore;

di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore; costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Secondo il MIT, perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano questi presupposti di legge.

Eccezioni al subappalto

Diversamente il comma 3, stabilisce che non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: