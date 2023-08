Successioni e volture: il Fisco aggiorna il modello

Con il provvedimento del 26 luglio 2023, prot. n. 275086, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Dichiarazione di successioe e volture catastali: modello aggiornato

Le modifiche, contenute negli Allegati 1 e 2 al provvedimento, si sono rese necessarie per adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi, tra cui la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”, con il conseguente aggiornamento delle istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche, contenute invece nell’allegato 3.

Nuove disposizioni sui crediti di imposta

Come specificato nell’allegato 2, il rigo EF7 “Credito d’imposta da utilizzare per l’imposta ipotecaria (Legge n. 448/1998 art. 7, c. 2)” del “QUADRO EF – Liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi”, il paragrafo viene suddiviso in due punti elenco:

il primo viene dedicato alle disposizioni previste dalla Legge n. 448/1998 art. 7, c. 2, ovvero che “Se precedentemente all’apertura della successione, l’erede ha maturato il credito d’imposta che compete a colui che, avendo alienato un immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa (ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA), provvede ad acquisire, in modo agevolato, un altro immobile entro l’anno dalla vendita, egli può utilizzare tale credito per compensare le imposte ipotecaria, catastale e di successione (successivamente liquidata dall’ufficio) dovute in relazione alla successione. L’importo del credito può essere utilizzato fino a concorrenza delle imposte dovute. Il credito d’imposta spetta anche all’erede che, precedentemente all’apertura della successione, ha acquistato un primo immobile agevolato (ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA) e successivamente ha proceduto all’acquisto di una nuova abitazione agevolata prima della vendita dell’immobile preposseduto, a condizione che egli si impegni a rivendere quest’ultimo entro un anno dal secondo acquisto agevolato.

il secondo punto viene dedicato alle disposizioni previste dal D.L. n. 73/2021 art. 64, c. 7 specificando che il credito maturato dall’agevolazione prima casa può essere utilizzato per compensare le imposte ipotecaria, catastale e di successione (successivamente liquidata dall’ufficio) dovute in relazione alla successione. Nel presente rigo deve essere, quindi, indicata la parte dei crediti d’imposta già maturati che si intende utilizzare in diminuzione dell’imposta ipotecaria dovuta. Nel caso di dichiarazione sostitutiva occorre riportare l’importo già indicato nel rigo EF7 della dichiarazione che si intende sostituire.

Modello successione e volture: prodotti per la compilazione e il controllo

Sul sito del Fisco sono disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del modello, che può già essere presentato telematicamente. Come segnala l’agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione predisposte utilizzando la versione precedente.