Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: tutti i numeri dal MEF

A quanto ammonta il valore dei bonus edilizi maturati negli ultimi anni a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio? E a quanto ammonta per ciascuna tipologia di bonus e per anno di maturazione, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta compensati rispetto al totale dei crediti maturati nonché l'ammontare dei crediti d'imposta da considerarsi scaduti, che non possono essere più utilizzati in compensazione o essere ceduti a terzi?

Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: la risposta del MEF

Sono tutte domande molto interessanti che sono state poste in VI Commissione (Finanze) alla Camera dei Deputati da Emiliano Fenu (M5S) nel corso della sua interrogazione a risposta immediata n. 5-02244 (in allegato).

A queste domande ha risposto il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, chiarendo che:

sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei crediti relativi ai bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura, rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 al 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219 miliardi di euro;

di questi 219 miliardi di euro: 160,3 miliardi sono relativi al superecobonus e supersismabonus; 58,7 miliardi per gli altri bonus previsti.



Non è chiaro se tra gli altri bonus sono stati inseriti tutti i bonus che possono utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, che non sono solo i bonus edilizi ma anche altri.

Facendo un confronto con l’ultimo report Enea in cui il totale delle detrazioni fiscali maturate per lavori conclusi di superecobonus è pari a 122,2 miliardi di euro, è possibile rilevare che il dato registrato sul supersismabonus è pari a circa 38,1 miliardi di euro.

In 3 anni e mezzo:

il superecobonus ha sviluppato circa 35 miliardi di euro/anno;

il supersismabonus ha registrato circa 10,8 miliardi di euro/anno.

I dati sulle compensazioni

A questo punto il sottosegretario Freni ha passato in rassegna il dato relativo alle compensazioni, rilevando che dell’importo complessivo di 219 miliardi di euro sono stati fruiti dai cessionari, in compensazione tramite modello F24, un totale di 41,8 miliardi, di cui sono stati compensati 20,8 miliardi nell’anno 2023.

Il sottosegretario ha, infine, precisato che i dati contenuti nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate non sono depurati dagli annullamenti derivanti dai sequestri, errori e duplicazioni.

Dati certamente molto interessanti ma che non forniscono alcun chiarimento in merito alla richiesta sull’ammontare dei crediti di imposta da considerarsi scaduti, che dunque non possono essere più utilizzati in compensazione o ceduti a terzi.