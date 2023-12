Superbonus e bonus edilizi: chi può utilizzare sconto in fattura e cessione del credito?

Nel mondo dell'edilizia privata e dei bonus fiscali esistono alcune date che rimarranno alla storia. Tra queste:

il 19 maggio 2020, data del Decreto Legge n. 24/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo in piedi il superbonus 110% e, soprattutto, il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle principali detrazioni fiscali in edilizia;

il 27 gennaio 2022, data del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) che ha stravolto il meccanismo di cessione con la prima modifica dalla quale il comparto non si è più ripreso e da cui è cominciato il declino;

il 16 febbraio 2023, data del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che ha abrogato ogni forma di opzione alternative, salvando solo alcune specifiche casistiche.

L'abrogazione del meccanismo delle opzioni alternative

Entrando nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 ha previsto che dalla sua entrata in vigore non è più consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio. Ha anche abrogato tutte le forme alternative alla detrazione fiscale diretta, precedentemente contenute all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies , secondo e terzo periodo, del citato Decreto-Legge n. 63/2013.

Un fulmine a ciel sereno (considerato che l'approvazione del D.L., la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono arrivate nel medesimo giorno) che ha stravolto tutti i piani e le programmazioni di tutto il comparto dell'edilizia formato da committenti, imprese, fornitori e professionisti.

Le esclusioni dall'abrogazione

La norma ha anche previsto che la cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio è consentita:

agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;

agli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:

agli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;

alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;

agli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;

agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Blocco cessioni e interventi precedenti al 17 febbraio 2023

La norma ha anche definito un sistema di eccezioni degli interventi che possono continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione suddividendoli tra:

interventi di superbonus;

tutti gli altri interventi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Relativamente alle spese di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;

risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;

per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Per quanto riguarda le spese NON di superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023: