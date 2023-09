Superbonus e bonus edilizi: tutte le scadenze e aliquote di detrazione

Nella "selva" di scadenze, aliquote, eccezioni e proroghe, ANCE prova a fare chiarezza su termini e condizioni per utilizzare il Superbonus e gli altri bonus edilizi, pubblicando due tabelle riepilogative.

Superbonus e bonus edilizi: le tabelle riepilogative

Uno strumento utile, anche alla luce dell'ultima variazione determinata dall'entrata in vigore del D.L. n. 104/2023, che ha a confermato la proroga al 31 dicembre 2023 per gli interventi Superbonus sulle unifamilari, sempre a condizione di avere eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembtre 2022.

Ma, considerate anche le tante differenze che si sono succedute nel tempo e che hanno stravolto totalmente le detrazioni disciplinate dall'art. 119 del Decreto Rilancio, così come le modifiche alle percentuali di detrazione e alle scadenze per altre agevolazioni come il Bonus barriere architettoniche o il bonus verde, le tabelle diventano una guida per non incappare in errori o in brutte sorprese.

Superbonus: beneficiari, scadenze e aliquote di detrazione