Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: comincia la conversione del D.L. n. 212/2023

Messa da parte ogni speranza di ottenere una proroga del superbonus 110% per i lavori in corso e metabolizzate le ultime disposizioni, comincia in Parlamento il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212.

La conversione in Legge del D.L. n. 212/2023

Considerato che il nuovo provvedimento è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, il Parlamento avrà tempo fino al 27 febbraio 2024 per modificare e/o integrare le disposizioni messe a punto dal Governo. Non si esclude, però, che alla fine anche il percorso di conversione di questo Decreto Legge termini con un maxiemendamento preparato dalle forze di maggioranza e il classico voto di fiducia che rendono Camera dei Deputati e Senato dei luoghi sacri dalla dubbia utilità.

Il percorso di conversione si apre con il consueto discorso di apertura del Governo che prima di sottoporre alle Camere il disegno di legge di conversione, ne evidenzia gli obiettivi e i presupposti, di seguito riportati.