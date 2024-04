Superbonus, cessione del credito e remissione in bonis: il Dossier ANCE sul nuovo decreto

A poco più di una settimana dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024, c.d. “Decreto Taglia Crediti”, ANCE ha pubblicato un interessante dossier al riguardo, contenente chiarimenti e approfondimenti sulle misure relative ai bonus fiscali in edilizia e su altre misure fiscali d’interesse per il settore.

Decreto Taglia Crediti: il Dossier ANCE

Il Dossier è così strutturato:

Misure relative ai bonus fiscali in edilizia Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura (art.1) Eliminazione della “remissione in bonis” (art.2) Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus (art.3) Divieto di compensazione in presenza di ruoli (art.4)

Ulteriori misure fiscali d’interesse Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro Monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta per la “Transizione 4.0.



Vediamo nelle pagine successive gli appronfondimenti sui singoli articoli.