Superbonus: continua la corsa per i condomini

Si avvicina la prossima scadenza prevista per portare in detrazione al 90/110% le spese sostenute per gli interventi che accedono al superbonus e, come prevedibile, complice l'abolizione del meccanismo di cessione dei crediti edilizi, i numeri continuano inesorabilmente a diminuire.

Superbonus: il report Enea di luglio

La conferma arriva dal nuovo report messo a punto da Enea che contiene i dati relativi al superbonus (anima energetica) aggiornati al 31 dicembre 2023. Un report in linea con gli ultimi che a partire da aprile 2023 hanno registrato una netta inversione di tendenza nell'utilizzo del bonus previsto dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Complice, infatti, la pubblicazione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto cessioni) e l'abolizione di tutti i meccanismi alternativi alla detrazione diretta (fatta qualche eccezione), è diminuito enormemente il numero di asseverazioni ma non proporzionalmente rispetto al valore degli investimenti ammessi a detrazione.

Le asseverazioni

Di seguito il numero di asseverazioni depositate e il loro andamento.

N. di asseverazioni Differenza Agosto 2021 37.128 - Settembre 2021 46.195 9.067 Ottobre 2021 57.664 11.469 Novembre 2021 69.390 11.726 Dicembre 2021 95.718 26.328 Gennaio 2022 107.588 11.870 Febbraio 2022 122.548 14.960 Marzo 2022 139.029 16.481 Aprile 2022 155.543 16.514 Maggio 2022 172.450 16.907 Giugno 2022 199.124 26.674 Luglio 2022 223.951 24.827 Agosto 2022 243.907 19.956 Settembre 2022 307.191 63.284 Ottobre 2022 326.819 19.628 Novembre 2022 338.950 12.131 Dicembre 2022 359.440 20.490 Gennaio 2023 372.303 12.863 Febbraio 2023 384.958 12.655 Marzo 2023 403.809 18.851 Aprile 2023 407.396 3.587 Maggio 2023 411.871 4.475 Giugno 2023 417.187 5.316 Luglio 2023 421.995 4.808

Gli investimenti ammessi a detrazione

Diverse considerazioni vanno fatte per gli investimenti ammessi a detrazione che nel mese di luglio hanno raggiunto un totale di quasi 83 miliardi di euro. Mentre il numero di asseverazioni è sempre stato "trainato" dagli edifici unifamiliari (arrivate ormai a fine vita), l'importo degli interventi ammessi a detrazione è fortemente influenzato dai condomini che, complessivamente con tutti gli altri soggetti beneficiari, hanno consentito a luglio 2023 un incremento di oltre 3 miliardi di euro. Un valore complessivo in linea con gli altri mesi fatta esclusione per:

dicembre 2021 - oltre 4,2 miliardi di euro generati dal consueto aumento di fine anno e dalla prima scadenza prevista dal Decreto Rilancio;

giugno 2022 - oltre 4,5 miliardi di euro generati dalla scadenza sulle unifamiliari;

luglio 2022 - oltre 4,5 miliardi di euro generati dalla scadenza sulle unifamiliari;

settembre 2022 - oltre 8,1 miliardi di euro generati dalla sulle unifamiliari;

dicembre 2022 - oltre 4,3 miliardi di euro per le stesse motivazioni di dicembre 2021;

marzo 2023 - oltre 5,3 miliardi di euro a causa della successiva scadenza sulle unifamiliari.

Di seguito il numero complessivo degli investimenti ammessi a detrazione e il loro andamento.

Totale investimenti

ammessi a detrazione Differenza Agosto 2021 5.685.136.399,19 - Settembre 2021 7.495.428.322,63 1.810.291.923,44 Ottobre 2021 9.741.463.273,79 2.246.034.951,16 Novembre 2021 11.936.000.616,14 2.194.537.342,35 Dicembre 2021 16.204.348.017,13 4.268.347.400,99 Gennaio 2022 18.332.659.040,86 2.128.311.023,73 Febbraio 2022 21.144.508.224,72 2.811.849.183,86 Marzo 2022 24.227.558.784,03 3.083.050.559,31 Aprile 2022 27.446.194.587,41 3.218.635.803,38 Maggio 2022 30.647.939.180,47 3.201.744.593,06 Giugno 2022 35.211.032.435,70 4.563.093.255,23 Luglio 2022 39.751.985.269,42 4.540.952.833,72 Agosto 2022 43.018.493.039,02 3.266.507.769,60 Settembre 2022 51.212.808.110,84 8.194.315.071,82 Ottobre 2022 55.025.068.368,87 3.812.260.258,03 Novembre 2022 58.112.523.439,14 3.087.455.070,27 Dicembre 2022 62.493.729.809,17 4.381.206.370,03 Gennaio 2023 65.239.761.123,23 2.746.031.314,06 Febbraio 2023 68.523.203.828,03 3.283.442.704,80 Marzo 2023 72.751.560.058,19 4.228.356.230,16 Aprile 2023 74.613.779.029,81 1.862.218.971,62 Maggio 2023 77.057.998.817,16 2.444.219.787,35 Giugno 2023 79.949.374.412,31 2.891.375.595,15 Luglio 2023 82.996.932.879,77 3.047.558.467,46

Conclusioni

Un'analisi dei dati Enea, scevra da qualsiasi considerazione di parte, evidenzia almeno 2 aspetti:

quando è stato previsto il superbonus, il Legislatore ha colpevolmente "dimenticato" di prevedere delle priorità, lasciando che fosse il mercato ad organizzarsi (questa non vuole essere una critica all'importo complessivo ma è chiaro che a causa della forte richiesta, molti professionisti e imprese si sono improvvisati esperti di energia e di strutture);

orizzonti temporali limitate, con successive proroghe molto vicine, fanno esplodere ulteriormente la domanda.

È chiaro, dunque, che un eventuale nuovo progetto normativo dovrà considerare questi aspetti e definire un nuovo bonus edilizio con: