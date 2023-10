Superbonus: in Gazzetta Ufficiale i fondi del Decreto Anticipi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023, n. 244, il Decreto-Legge del 18 ottobre 2023, n. 145, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, c.d. “Decreto Anticipi”, che contiene anche alcune disposizioni relative al Superbonus.

Il Decreto è già in vigore ed è così articolato:

Capo I MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 1. Anticipo conguaglio di perequazione nell’anno 2023

Art. 2. Campagna reddituale

Art. 3. Anticipo rinnovo contratti pubblici

Art. 4. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

Art. 5. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Art. 6. Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

Art. 7. Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

Art. 8. Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5 -bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50

Capo II MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 9. Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 10. Trasporto pubblico locale

Capo III MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

Art. 11. Edilizia universitaria

Art. 12. Anticipo investimenti FS

Art. 13. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

Art. 14. Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7 -bis , comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108

Art. 15. Anticipo difesa

Art. 16. Misure in materia di sport

Capo IV MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Art. 17. Fondo nazionale delle politiche sociali

Art. 18. Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

Art. 19. Modifiche all’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Art. 20. Misure per le scuole dell’infanzia paritarie

Art. 21. Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

Art. 22. Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 23. Disposizioni finanziarie

Art. 24. Entrata in vigore

Superbonus: cambiano le disposizioni finanziarie

Il provvedimento muove nel complesso quasi 28 miliardi di euro, 15 dei quali destinati al Superbonus. Come si legge infatti al comma 2 dell'art. 23, "Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi le risorse di cui all’articolo 119, comma 16 -quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l’anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7”. Una cifra molto lontana dai quasi 3 miliardi inizialmente preventivati per l'anno in corso (2,935 miliardi, per l'esattezza).

Decreto Anticipi: le altre misure

Tra le altre novità apportate dal D.L. n. 145/2023, il conguaglio delle pensioni che verrà anticipato a dicembre, così come l’aumento previsto per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici; rinviato il versamento della seconda rata IRPEF 2023 al 16 gennaio 2024, con possibilità di rateizzazione in 5 mesi; istituito un fondo per l’edilizia universitaria di 1 miliardo di euro, mentre 50 milioni saranno destinati a Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Stessa somma a favore del Fondo asili nido, mentre il fondo per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina scende di quasi 47 milioni.