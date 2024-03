Superbonus e PNRR: saltano i controlli per il sismabonus

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, tra le altre cose, contiene al suo interno nuove disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.

Controlli superbonus: cosa manca

Diversamente da una delle ultime bozze circolate prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, l’art. 41 del nuovo provvedimento d’urgenza rubricato “Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico” contiene misure atte ad integrare e potenziare i controlli delle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica» (superbonus energetico).

Salta completamente la parte dei controllo degli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del supersismabonus.

Controlli Superbonus “Eco”

Entrando nel dettaglio, viene prevista la pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 maggio 2024, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica», di un l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP).

Tale elenco integra il programma dei controlli predisposti da Enea ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020.

In questo modo Enea eseguirà i controlli in situ, congiuntamente agli organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.