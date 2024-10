Superbonus e variazione catastale: scadenze e adempimenti

È del mese di gennaio 2024 l’articolo riguardante le variazioni catastali per gli immobili fruitori del Superbonus, un adempimento già esistente e da espletare laddove ne ricorrano le circostanze, a cui è stato dato “maggior peso” alla luce delle disposizioni introdotte con la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213.

Superbonus e variazioni catastali: gli adempimenti previsti

La Legge di Bilancio 2024, al comma 86 dell’articolo 1, specifica infatti che, al termine degli interventi relativi all’agevolazione nota come “Superbonus” di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche, è necessario procedere con la variazione catastale.

Inoltre, il decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modifiche dalla Legge del 23 maggio 2024, n. 67, introduce un rafforzamento dei controlli da parte dei comuni.

Il riferimento è alle “unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, sulle quali l’amministrazione finanziaria verificherà se sia stato assolto l’adempimento di cui all’ art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del MEF n. 701 del 19 aprile 1994 “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”.

Allo stato attuale, prossimi alla Legge di Bilancio 2025, sebbene non sembrano emergere ulteriori disposizioni in merito, il Ministro dell’Economia Giorgetti ha evidenziato in conferenza stampa che l’aggiornamento delle rendite catastali, già normalmente previsto, rappresenta uno degli impegni presenti nel Piano Strutturale di Bilancio e che “chi ha usufruito del superbonus deve fare l’aggiornamento delle mappe catastali e per chi non ha mai dichiarato la casa andremo con gli strumenti a disposizioni a vedere se esiste e non esiste”.