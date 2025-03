Tariffe professionali: ok alla revisione

È positivo il parere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), in relazione all’emendamento presentato dall’on. Andrea De Bertoldi nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del Decreto PA 2025 (D.L. n. 25/2025), che prevede una revisione delle tariffe professionali per i liberi professionisti che si occupano delle verifiche su soggetti beneficiari di contributi statali.

Revisione tariffe professionali: l'emendamento nel Decreto PA 2025

“Si tratta di un passo importante per il riconoscimento del valore, delle responsabilità e della funzione pubblica che le professioni, come i periti industriali, svolgono al servizio del Paese”, ha dichiarato al riguardo il presidente Giovanni Esposito.

Il presidente del CNPI ha messo in evidenza come i compensi per i professionisti siano fermi da troppo tempo, nonostante un incremento delle responsabilità e degli adempimenti. “Le tariffe non sono aumentate in proporzione all'impegno richiesto, e il richiamo alla legge sull’equo compenso rischia di restare privo di effetti concreti se non vengono adottate misure attuative precise e tempestive”. Un intervento in tal senso sarebbe fondamentale per evitare che i professionisti che lavorano per la sostenibilità della spesa pubblica siano penalizzati.

Altra questione fondamentale, il rilancio dell’Osservatorio ministeriale sulla giusta remunerazione, che al momento risulta inattivo. “È paradossale che proprio l’organismo istituzionale deputato a monitorare l’equità dei compensi non venga convocato da mesi. È necessario passare dalle parole ai fatti, dando piena attuazione a una norma che dovrebbe essere una vera e propria conquista per i lavoratori autonomi", ha precisato Esposito.

Infine, il presidente del CNPI ha rimarcato come la revisione delle tariffe sia essenziale per riconoscere adeguatamente il ruolo fondamentale dei professionisti tecnici nei processi di trasparenza, efficienza e legalità all'interno della pubblica amministrazione. “Rivedere le tariffe significa valorizzare il lavoro dei professionisti che ogni giorno assicurano il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali sostiene pienamente l'iniziativa dell’onorevole De Bertoldi e invita il Parlamento a non perdere questa opportunità di tutelare adeguatamente i professionisti che contribuiscono alla buona gestione della spesa pubblica”.