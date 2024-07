Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sanatoria semplificata applicabile in Sicilia?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 69/2024 e le conseguenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 si deve attendere una legge di recepimento per la Regione Siciliana per la nuova sanatoria semplificata?