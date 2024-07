Testo Unico Edilizia e Salva Casa: al via le votazioni

Dopo l’assegnazione in VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), l’istruttoria e le audizioni, il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) sta per arrivare alle battute finali.

Salva Casa: il voto in sede referente

È stato calendarizzato alla Camera per il 10 luglio 2024 il voto in sede referente dell’VIII Commissione sugli emendamenti che daranno molto probabilmente il volto definitivo alla prossima versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Dopo il voto in sede referente, infatti, sarà predisposto il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Salva Casa che passerà prima al voto della Camera e poi a quello del Senato. Dopo il via libera da parte del Parlamento si potrà arrivare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.