È disponibile sul sito ANAC il servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.Lgs. n. 201/2022).

Trasparenza Enti Locali: i servizi sul portale ANAC

In particolare il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

Qualora debbano procedere con l’affidamento di un servizio pubblico locale, le Amministrazioni possono pubblicare gli atti sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo contestualmente ad Anac, in modo che l’Autorità li metta a disposizione nella specifica sezione del proprio portale e li renda accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Gli schemi tipo disponibili

Per supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni sulle performance, sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti:

relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3;

motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

A breve lo schema per la compilazione della relazione annuale

Inoltre ANAC segnala che sta implementando ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso.

Attualmente, la compilazione della relazione annuale può essere effettuata tramite lo schema, presente nel quaderno operativo ANCI n. 46, da utilizzare come modello di pubblicazione e disponibile sul sito ANAC nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.