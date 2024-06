Trasparenza e formazione della PA: accordo Anac-Sna

Diffondere la cultura di prevenzione alla corruzione e di integrità della Pubblica Amministrazione per contrastare il fenomeno corruttivo. È questo l’obiettivo a cui tende l’accordo quadro siglato tra Anac e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), per la formazione dei dipendenti della PA per lo svolgimento di attività di formazione specialistica nelle materie di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici finalizzata a garantire l’aggiornamento e l’ampliamento delle competenze attraverso la realizzazione di percorsi e programmi didattici, organizzazione di seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca.

Prevenzione corruzione e promozione trasparenza: l'accordo ANAC - SNA

Nel dettaglio, le attività saranno regolate da appositi Accordi attuativi nei quali verranno definiti gli specifici obiettivi di azione, i relativi piani di attività, i tempi di svolgimento e conclusione delle iniziative e la disciplina degli eventuali oneri finanziari a carico delle parti.

L’accordo avrà durata triennale, con possibile proroga di altri 12 mesi.

Come ha dichiarato il presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busìa, l’accordo è una leva per la diffusione della cultura della legalità, per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese; gli ha fatto eco la Presidente di Sna, Paola Severino, invitando alla promozione di una cultura basata su legalità e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, attraverso percorsi formativi di alto livello volti a prevenire i fenomeni illeciti più dannosi per il nostro Paese, quali spinta fondamentale per la costruzione di un futuro di integrità e di efficienza:“Solo attraverso una formazione di eccellenza e continua dei dirigenti della PA, si potranno ottenere miglioramenti visibili ed importanti nel contrasto alla corruzione”.