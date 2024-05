Trasparenza PA e attestazioni OIV: nuove indicazioni da ANAC

Con la delibera del 23 aprile 2024, n. 213, l’ANAC ha fornito nuove indicazioni sulle attestazioni OIV relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previste dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Attestazioni OIV: la nuova delibera ANAC

Oltre a illustrare gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, il documento fornisce le prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe.

Inoltre la delibera contiene indicazioni sull’attività di vigilanza che ANAC intende effettuare nel corso del 2024, anche sulla base dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.

La delibera è così strutturata:

Soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione Pubbliche amministrazioni Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico Società a partecipazione pubblica non di controllo Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 15 luglio 2024

Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Attività di vigilanza svolta dall’A.N.AC. Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza Vigilanza d’ufficio Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza



Trasparenza delle PA: i compiti di vigilanza dell'ANAC

Ai sensi dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione è a carico di ANAC che può ordinare ai soggetti interessati di procedere entro un termine non superiore a trenta giorni:

alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni;

all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;

ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

Proprio con l’obiettivo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 17 aprile 2024, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024.

L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 15 luglio 2024. Il documento dovrà anche contenere un’attestazione sull’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche che impediscano l’indicizzazione sui motori di ricerca o la ricerca nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati

Sul punto, ANAC segnala che l'accesso all'applicazione, utilizzabile dal 3 giugno 2024, è possibile previa registrazione al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, e richiesta di attivazione del profilo “OIV”, da parte di uno solo dei componenti dell’OIV oppure, in assenza di quest’ultimo, dell’organismo con funzioni analoghe al quale sono attribuite le funzioni di attestazione.