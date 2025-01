Trasparenza PA: disponibili gli schemi ANAC per la pubblicazione dei dati

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025, n. 16, il Comunicato dell’ANAC relativo alla delibera dell’Autorità del 25 settembre 2024, n. 495, con cui sono stati approvati 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto per le Pubbliche Amministrazioni.

Schemi di pubblicazione dati delle PA: la delibera ANAC

Secondo quanto previsto dalla norma, ANAC ha il compito di definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale-AGID e l’ISTAT, modelli e schemi per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Gli schemi sono stati quindi realizzati con l’obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti strumenti che consentano un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'adeguamento dei modelli sarà graduale e prevede come primo step la pubblicazione, con un periodo transitorio di dodici mesi, dei tre schemi relativi agli obblighi di pubblicazione di cui:

all'art. 4-bis “ Trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche ”;

”; all'art. 3 " Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”; all'art. 19 “Bandi di concorso”.

Con la delibera è stato anche approvato il documento con le “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Al termine del periodo transitorio, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC, che potrà esercitare la propria attività di vigilanza. Durante il periodo transitorio la sospensione dell’attività di vigilanza di ANAC sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi, ma non comporterà il venir meno dell’obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dai medesimi artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Gli altri schemi non definitivamente approvati

Nelle more dell’approvazione definitiva, ANAC ha messo a disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (all.ti da 5 a 14), relativi:

all'art. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale”;

all'art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”;

all'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

all'art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;

all'art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

all'art. 29 “Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;

all'art. 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”;

all'art. 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”;

all'art. 36 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”;

all'art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”;

all'art. 42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente”.

Anac si riserva inoltre l’opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche agli schemi, laddove ritenute necessarie, nonché di definire opportune specifiche tecniche al fine di rafforzare l’uniformità delle modalità di codifica e rappresentazione delle informazioni e favorirne la riutilizzabilità. ente