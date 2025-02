Turni di lavoro: idee e proposte per migliorare le performance dei dipendenti

Gestire i turni di lavoro è un aspetto super importante per le aziende, soprattutto ora che il contesto lavorativo è sempre in evoluzione grazie all’innovazione tecnologica. Sono tantissime le imprese che scelgono di adottare degli strumenti digitali per semplificare i processi lavorativi. Per esempio, ci sono delle piattaforme di gestione dei turni di lavoro, come factorial hr, che permettono di avere una visione fluida e semplificata di tutti i processi che riguardano le risorse umane.

In questo articolo, vediamo in che modo la gestione dei turni di lavoro può avere un impatto sulla soddisfazione dei dipendenti.

Perché i turni di lavoro sono importanti

I turni di lavoro sono il motore di ogni azienda, sono ciò che permette a un’impresa di operare in modo efficiente. Una buona organizzazione deve tenere conto non solo delle esigenze aziendali, ma anche di quelle personali dei dipendenti. Per esempio, se i lavoratori devono sostenere dei turni pesanti, c’è il rischio che ne risenta la produttività e che ci sia un aumento del tasso di turnover. A lungo andare, questo comporta un aumento dei costi per l’azienda.

Al contrario, una buona gestione dei turni di lavoro permette ai dipendenti di conciliare le attività lavorative con quelle familiari. Questo crea un ambiente più soddisfacente e aumenta la fiducia del personale verso l’azienda. Di solito, la classica settimana lavorativa è composta da cinque giorni di lavoro e due di riposo, ma oggi stanno nascendo molti modelli alternativi e anche le leggi stanno cambiando. Il lavoro come freelancer è sempre più diffuso e le persone iniziano a dare molto valore al loro tempo e alle loro passioni. Per questo motivo, avere a disposizione un software che permette di tenere sotto controllo tutti i dipendenti e i collaboratori nella piena trasparenza è un’ottima soluzione per gestire le presenze, le ferie e tutte le necessità operative.

L’impatto sul benessere psicofisico

La struttura della settimana lavorativa ha un impatto diretto sul benessere psicofisico dei dipendenti. L’orario di lavoro incide infatti sulla qualità del sonno, sulla gestione del tempo libero e sulla possibilità di bilanciare la vita privata e il lavoro. Se questi aspetti non vengono presi in considerazione, possono nascere dei problemi di insoddisfazione sul posto di lavoro, che a lungo andare influiscono negativamente sulla motivazione e sulla performance.

Nelle aziende dove non è previsto il tradizionale orario d’ufficio, come negli ospedali, nelle fabbriche e nei call center, la gestione dei turni è ancora più importante. I lavoratori che svolgono i turni di notte, per esempio, sono esposti a disturbi del sonno e affaticamento cronico, che non solo influenzano la qualità del lavoro ma anche i livelli di sicurezza. Una corretta gestione delle pause e un intervallo adeguato tra un turno e l’altro, sono misure importanti per tutelare la salute dei lavoratori e per i ridurre i rischi di incidenti o di errori operativi.

Innovazioni nella gestione dei turni

Se un tempo si utilizzavano dei semplici fogli di calcolo, oggi esistono dei software altamente specializzati che integrano la gestione degli orari, delle presenze, dei permessi e delle buste paga. Questa evoluzione non solo riduce al minimo gli errori, ma offre anche una visibilità maggiore sulle risorse umane disponibili, migliora la trasparenza verso i dipendenti. Inoltre, l’introduzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning consente di anticipare i picchi di lavoro, ottimizza così la pianificazione dei turni in base alla domanda effettiva.

I software come Factorial HR permettono di condividere le informazioni in tempo reale e questo è super conveniente perché aiuta a gestire al meglio le assenze o le emergenze. Con un buon gestionale, il reparto HR può controllare le ferie, i turni e tutte le esigenze aziendali con pochi e semplici click. Inoltre, è possibile impostare anche un sistema di notifiche che tiene aggiornati i lavoratori e che rende tutti i processi aziendali più fluidi e immediati. Niente più email che non vengono lette: le notifiche vengono consegnate ai diretti interessati e facilitano la comunicazione tra i vari reparti.

Vantaggi di un software HR specializzato

In che modo un software HR dedicato può risultare utile a gestire i turni di lavoro? Errori, archiviazione dei dati, nuovi report... Quali sono gli aspetti positivi che possono migliorare le performance aziendali?

Automazione dei processi: Gestire le ferie, le presenze e le buste paga in modo automatico è un grandissimo vantaggio perché previene gli errori. Le operazioni possono essere svolte in modo rapido e il tempo che viene risparmiato può essere impiegato in altre attività.