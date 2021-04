Ultime notizie Covid-19: Bollettino Protezione Civile 1 aprile 2021

Pubblicato l'ultimo Bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati della pandemia. Oggi il tasso di positività resta molto al di sotto di 10,00 e, precisamente a 6,81 mentre ieri si era attestato a 5,31; il numero dei decessi che ha superato la soglia complessiva degli 109.000, oggi ha raggiunto le 501 unità mentre ieri era pari a 467 unità.

Decessi

Il numero dei decessi dal mese di dicembre ad oggi diminuisce ed infatti:

nel mese di novembre 2020 è stato pari a 17.255 (media 575 al giorno );

è stato pari a 17.255 (media ); nel mese di dicembre 2020 è stato pari a 18.583 (media 599 al giorno );

è stato pari a 18.583 (media ); nel mese di gennaio 2021 è stato 14.064 (media 454 al giorno );

è stato 14.064 (media ); nel mese di febbraio 2021 è stato 9.183 (media 328 al giorno );

è stato 9.183 (media ); nel mese di marzo 2021 è stato 11.647 (media 376 al giorno),

mentre oggi sono stati 501; in pratica dal mese di dicembre 2020 ad oggi il numero dei decessi giornalieri si è quasi dimezzato.

Nuovi casi

In controtendenza rispetto ai decessi sono i nuovi casi che nel mese di dicembre si erano attestati ad una media di 16.415 al giorno mentre nel mese di febbraio hanno raggiunto una media giornaliera di 13.297 unità e nel mese di marzo una media di 20.947; nel primo giorno del mese di aprile i nuovi casi sono balzati ad una media giornaliera di 23.649 unità in diminuzione rispetto a ieri

Soggetti attualmente positivi

Mentre è minore il numero dei decessi rispetto a quelli del mese di novembre 2020, continua ad aumentare il numero dei soggetti attualmente positivi che passano dai 382.448 del 19 febbraio ai 563.479 di oggi, in aumento rispetto a ieri.

Ricoverati con sintomi ed in terapia intensiva

I ricoverati con sintomi ed i ricoverati in terapia intensiva passano per quanto concerne i Ricoverati con sintomi dai 17.725 del 20 febbraio ai 28.949 di oggi, in diminuzione rispetto a ieri e per quanto concerne i Ricoverati in terapia intensiva dai 2.043 del 17 febbraio ai 3.681 di oggi in diminuzione rispetto a ieri; tutti gli indicatori affermano che la pandemia pur continuando da i primi segnali di rallentamento.

Nuovi contagiati

Il numero dei contagiati aumenta rispetto a ieri ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 23.649 con un decremento dell’1,07% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre 2020 (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 2318% con la regione Lombardia che con 4.483 nuovi casi (con un incremento del 13,70 rispetto a quelli del giorno precedente), ottiene una non invidiabile prima posizione in Italia. Nel bollettino della Protezione civile dell’1 aprile 2021 è evidenziato che, oltre la Regione Lombardia anche le regioni Piemonte, Puglia, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Sicilia hanno un numero di nuovi contagi superiore a 1.000.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: I dati salienti dell’1 aprile 2021

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 3.607.083 persone delle quali 109.847 sono decedute e 2.933.757 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 563.479 in incremento rispetto a ieri.

Nell’aggiornamento dell’1 aprile 2021, il totale dei tamponi effettuati è stato pari a 50.258.742 con un incremento di 356.085. I pazienti ricoverati con sintomi sono stati 28.949 (-231 rispetto ad ieri) di cui 3.681 (-29 rispetto ad ieri) in terapia intensiva. I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: Il tasso di positività nazionale e regionale

Il tasso di positività, non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) ed il numero di tamponi effettuati; dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tamponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi, per effetto dei test rapidi inseriti con quelli molecolari, il tasso di positività si attesta a 6,64 mentre ieri era posizionato a 6,81.

Oggi, il tasso di positività massimo è stato pari a 17,82 nella Regione Puglia mentre il tasso medio nazionale è stato superato soltanto nelle seguenti regioni (tra parentesi il tasso del giorno precedente):

Puglia 17,82 (14,17)

Calabria 13,29 (11,13)

Sicilia 12,44 (19,86)

Basilicata 11,77 (10,84)

Campania 9,51 (8,69)

Marche 8,94 (13,14)

Liguria 8,40 (4,90)

Lombardia 7,61 (6,95).

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: Nuovi casi

Il numero dei nuovi casi passa da 23.904 a 23.649 con un decremento dell’1,07% posizionandosi al di sopra della linea di tendenza mobile a 7 giorni. La citata linea di tendenza, dopo aver raggiunto la punta massima tra il 12 e il 18 novembre, ha invertito la sua traiettoria ed è scesa sino al 15 dicembre quando ha assunto un andamento ondivago puntando alternativamente verso il basso e verso l’alto; dall’11 gennaio dopo un ramo in discesa si è stabilizzata a quota 13.000 ed ha puntato nuovamente verso l’alto raggiungendo quota 22.500; dal 15 marzo è iniziata una nuova discesa che ha raggiunto, oggi, quota 20.000.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: Ricoveri

Il numero dei ricoveri, oggi, diminuisce passando da 29.180 a 28.949 con un decremento di 231 unità. La linea di tendenza mobile a 7 giorni, dopo aver raggiunto il massimo a circa 35.000 unità alla fine del mese di novembre ha cominciato a scendere arrivando alla metà el mese di febbraio 2021 a 18.000 unità; per parecchi giorni è tornata a puntare, nuovamente, verso l’alto raggiungendo, oggi, quota 29.000 mentre da qualche giorno sembra essersi stabilizzata con il numero di ricoverati, oggi, alla stessa quota della linea di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: Ricoveri in terapia intensiva

Il numero dei ricoveri in terapia intensiva, oggi, diminuisce dopo oltre un mese e mezzo di aumenti passando da 3.710 a 3.681 con un decremento di 29 unità. La linea di tendenza mobile a 7 giorni, dopo aver raggiunto il massimo a circa 4.000 unità alla fine del mese di novembre ha cominciato a scendere arrivando alla fine del mese di dicembre a 2.500 unità; dopo una certa stabilità, da parecchi giorni è tornata a stabilizzarsi andando oltre i 3.500 con il numero di ricoverati in terapia intensiva che, oggi, si posiziona alla stessa quota della linea di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: Decessi

I decessi il giorno 1 ottobre erano stati 24 mentre hanno raggiunto, oggi, le 501 unità (pari a quasi 21 volte quello dell’1 ottobre). Il numero dei desessi si posiziona al di sopra della linea di tendenza mobile a 7 giorni che è tornata a stabilizzarsi a quota 480. Effettivamente sia nel mese di dicembre 2020 che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 il numero dei decessi è stato abbastanza sostenuto. Tra l’altro tra l’1 novembre 2020 e l’1 aprile 2021, il numero dei decessi ha superato le 71.000 unità attestandosi, esattamente a 71.526 unità.

È da notare, poi, come:

il numero totale dei decessi ha superato quota 109.000 raggiungendo le 109.847;

il numero dei decessi della prima ondata sino al 31/08/20 ha raggiunto le 35.483 unità;

il numero dei decessi della seconda ondata ha superato quello della prima ondata pe il fatto stesso che ha superato dall’1 settembre ad oggi le 74.000 unità attestandosi a 74.364.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 1 aprile 2021: I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di oggi, riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in progressione il numero dei nuovi casi di oggi e la percentuale di incremento/decremento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente. Oggi la Regione Lombardia è quella che ha avuto il maggior numero di casi.

Lombardia 739.967 (+4.483, 13,70%)

Piemonte 311.864 (+2.584, 12,45%)

Puglia 195.381 (+2.369, 20,74%)

Campania 339.547 (+2.258, 12,00%)

Lazio 287.285 (+1.838, 2,11%)

Emilia-Romagna 337.620 (+1.809, 21,41%)

Veneto 384.471 (+1.633, -29,52%)

Toscana 197.005 (+1.631, 6,05%)

Sicilia 175.405 (+1.282, -55,85%)

Friuli Venezia Giulia 98.210 (+720, 11,80%)

Liguria 90.034 (+710, 85,38%)

Calabria 47.480 (+522, 50,43%)

Marche 88.633 (+487, -39,65%)

Sardegna 45.854 (+351, -20,95%)

Abruzzo 65.508 (+272, -13,38%)

Basilicata 19.639 (+181, 21,48%)

Umbria 51.082 (+174, 7,41%)

P.A. Trento 41.371 (+140, -25,13%)

P.A. Bolzano 69.071 (+117, -2,50%)

Valle d'Aosta 9.350 (+52, -16,13%)

Molise 12.306 (+36, 111,76%)

Oggi parecchi incrementi tra i quali quello della Regione Lombardia in cui il numero di nuovi casi passa da 3.943 a 4.483 con un incremento di 540 casi pari al 13,70%; tra i decrementi segnaliamo quello della Regione Veneto in cui il numero di nuovi casi passa da 2.317 a 1.633 con un decremento di 684 casi pari al 29,52%.

Bollettino protezione civile 1 aprile 2021

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 1 aprile 2021 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti nazionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti nazionali, segnaliamo:

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti regionali, segnaliamo: