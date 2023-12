Ultime notizie Superbonus 110%: salta la proroga nel Decreto Anticipi

Non siamo ancora al "game over" per la proroga del superbonus 110% ma quasi, visto che il tempo per la conversione in legge del Decreto Legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi) scadrà il prossimo 17 dicembre.

Niente proroga per il superbonus 110%

È stato finalmente diffuso il testo di iniziativa del Governo con le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio (che ha concluso l'esame il 5 dicembre 2023 e sul quale verosimilmente il Governo chiederà la fiducia) al disegno di legge di conversione del Decreto Anticipi all'interno del quale sono sparite tutte le richieste di proroga oltre il 31 dicembre 2023 per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Richieste provenienti da quasi tutte le forze parlamentari (di maggioranza e opposizione) volte a prendere atto del tempo perso a causa del blocco della cessione del credito (causato dalla schizofrenia normativa) e, quindi, consentire quantomeno la chiusura dei cantieri in corso con l'aliquota maggiorata del 110% (a partire dall'1 gennaio 2024 il superbonus diminuirà al 70%).

Nulla di fatto visto che al momento l'unico articolo del disegno di legge che interviene sul superbonus è il "23" (già presente nella versione originale del Decreto Legge) che incrementa di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione delle risorse riservate agli interventi di superbonus.

Le richieste del Parlamento

Ricordiamo che la maggior parte delle richieste di proroga riguardavano i condomini sui quali l'idea più diffusa era quella di consentire l'utilizzo della detrazione con aliquota al 110% sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2024, a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Alla fine è, però, passata la "linea dura" del Governo che già da tempo aveva manifestato la sua volontà di chiudere il capitolo superbonus 110%, in barba alle richieste provenienti non solo da tutti gli operatori del settore (costruttori e professioni tecniche su tutti) e dal Parlamento all'interno del quale spiccava l'emendamento presentato da Forza Italia (partito che fa parte delle forze di maggioranza).

La partita potrebbe essere chiusa anche se quando si parla di superbonus il colpo di scena è dietro l'angolo e se la proroga non dovesse arrivare nella legge di conversione del Decreto Anticipi, non è detto che non arrivi con la prossima legge di Bilancio che, come da copione, arriverà in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2023.