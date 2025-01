Variazioni colturali 2024: aggiornato l’elenco ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate riportante l’elenco aggiornato dei comuni interessati dalle variazioni colturali per l’anno 2024.

Variazioni colturali: aggiornato l'elenco dei Comuni

L’aggiornamento riguarda i terreni agricoli le cui colture sono state modificate, determinando variazioni nel reddito dominicale. Le informazioni sono state elaborate sulla base delle dichiarazioni fornite dai contribuenti agli organismi pagatori riconosciuti, sotto la supervisione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Le particelle catastali interessate, ovvero quelle che hanno subito cambiamenti nel tipo di coltura durante il 2024, sono state registrate con l’indicazione di qualità catastale, classe, superficie, redditi dominicale e agrario e, ove applicabile, il simbolo di deduzione. L’elenco completo, organizzato in ordine alfabetico per comuni e province, è disponibile per la consultazione nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La consultazione è possibile presso i comuni interessati, le sedi delle Direzioni provinciali e degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, oppure sul sito ufficiale del Fisco.

L'Agenzia delle Entrate segnala inoltre che, qualora si riscontrino discrepanze tra le informazioni sulla qualità colturale dichiarata dai proprietari ai rispettivi organismi pagatori e quelle riportate nella banca dati del catasto terreni, i contribuenti possono presentare ricorso presso la CTP competente per territorio entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.