Come consultare la banca dati catastale e ipotecaria per informazioni relative a immobili di cui si è titolari? Come effettuare una visura catastale o un’ispezione ipotecaria di un immobile di cui non si è titolari, neanche in parte? Come accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate?

Visura catastale o ipotecaria: la guida dell'Agenzia delle Entrate

A rispondere a queste domande ci ha pensato l’Ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Oristano con la pubblicazione della guida "Come effettuare consultazioni catastali e ipotecarie dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate" che risponde alle domande più frequenti e guidare il contribuente, passo per passo, nell’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia.

In particolare, la guida è divisa in tre parti: