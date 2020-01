Design Week Genova: il verde sarà il tema dominante dell'edizione 2020

Sarà il verde il tema della nuova edizione della Design Week Genova in programma dal 7 all’11 maggio 2020. Dopo il successo del 2019, che ha visto la partecipazione di oltre 10 mila visitatori e 4 nuove serrande alzate in piazza dei Giustiniani, la manifestazione organizzata dal DiDe - Distretto del Design Genova, con il sostegno di Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova, Regione Liguria e Municipio 1 Centro-Est, porterà ancora una volta l’avanguardia delle maison nazionali ed internazionali nel Centro Storico aprendo alla città gli atri dei palazzi storici genovesi e dando nuova vita alle piazze e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso.

Il verde domina il Centro Storico

Il progetto “La città che foglia e fiora” nasce dall’idea dei cinque architetti del DiDe - Distretto del Design Genova ed è pensato per le installazioni verdi che resteranno oltre la fine della Design Week Genova. Saranno adornate numerose inferriate a protezione delle finestre degli atri dei palazzi storici genovesi e installato del verde sia verticale, su dissuasori e pensiline, sia sospeso, che accompagnerà il visitatore nel percorso espositivo della DWG. Saranno decorati anche i principali accessi che da via San Lorenzo e Caricamento portano a piazza dei Giustiniani, fulcro e centro nevralgico del distretto. Il progetto sarà seguito e sostenuto anche dal Comune di Genova che porrà a disposizione risorse economiche e proprie professionalità. «Il Dide, alla seconda edizione della Design Week Genova, in seguito alla straordinaria esperienza del 2019, propone una nuova sfida - spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe - Distretto del Design Genova - promuovere il verde e la creatività “green” nel nostro Distretto come metodo moltiplicatore di rigenerazione urbana per sostenere una migliore qualità di vita e di fruizione dello spazio pubblico nel Centro Storico.»

Il Comitato Scientifico: ruolo e compiti

L’altra novità riguarda la nascita di un nuovo Comitato Scientifico. Per la Design Week Genova l’obiettivo è attrarre creatività allargando i propri confini con nuove idee. A questo scopo il DiDe - Distretto del Design Genova ha reso necessario il coinvolgimento diretto di enti che unissero le competenze tecniche alla conoscenza dei materiali e dei processi produttivi. Entrano così a far parte del DiDe otto nuove istituzioni con compiti e ruoli differenti: Comune di Genova; Confcommercio Genova; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova; Università degli Studi di Genova DAD_ Dipartimento Architettura e Design; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova; Fondazione Ordine degli Architetti PPC di Genova; ADI_Associazione per il Disegno Industriale; Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. «Il successo riscosso nella passata edizione ci consegna anche la responsabilità di proseguire nel percorso appena avviato con un’edizione 2020 che si dimostri all’altezza delle aspettative che siamo riusciti a suscitare - aggiunge la Rossetti -. A questo scopo abbiamo ritenuto necessario aumentare la crescita non solo quantitativa ma anche qualitativa della Design Week Genova con l’istituzione di un Comitato Scientifico per assegnare compiti specifici per competenza in modo da renderne più completa e coinvolgente l’esperienza.»

La nuova Call: le tre forme di partecipazione

La partecipazione dei giovani designer nel corso della passata edizione ha poi indotto gli organizzatori ad allargare le categorie aderenti. Alla call dedicata ai designer e alle aziende del settore, già lanciata nei mesi scorsi, si affiancano così due nuove sezioni: la Design Week Award, che premierà le creazioni di designer provenienti da ogni parte del mondo inviate via mail all’indirizzo dide.genova@gmail.com sotto forma di progetto, e una sezione dedicata agli allestimenti nelle piazze che ospiteranno eventi d’intrattenimento.

Dichiarazioni istituzioni

Paola Bordilli (assessore al Commercio del Comune di Genova): «Come Comune abbiamo voluto sostenere e supportare convintamente la Design Week, un grande evento che coinvolge il territorio, quindi residenti e commercianti, in azioni tese ad acquisire stabilmente risultati di riqualificazione e di sviluppo economico. L’edizione 2019 ha prodotto importati risultati nella zona intorno a piazza dei Giustiniani e tra questi voglio sottolineare l’apertura di quattro serrande da tempo chiuse: dalla data della scorsa edizione (maggio 2019) attività già esistenti e attività nuove hanno deciso di investire nella zona andando a creare 4 nuovi “punti luce” tutti di alto livello legate al design, alcuni già operativi e altri in fase di ristrutturazione. Con eventi come questo iniziamo a valorizzare davvero aree del nostro centro storico in una logica di veri e propri distretti commerciali tematici, andando ad incentivare anche le volontà di concretizzare importanti investimenti nonché la costruzione di una rete di relazioni e collaborazioni con i residenti che ha facilitato un ulteriore sviluppo di attività di animazione condivise. Entriamo altresì molto volentieri nel comitato scientifico da poco istituito convinti che dal continuo rapporto tra le professionalità e le competenze, in una logica sinergica pubblico-privato, si stanno ottenendo grossi risultati. E devo rivolgere il mio ringraziamento anche al Municipio 1 Centro Est che dalla nascita del progetto lo ha convintamente sostenuto sia a Regione Liguria che l’anno scorso, partecipando all’iniziativa, ha potuto coglierne la bellezza e l’importanza rinnovando la volontà di sostegno anche per il 2020. Il tema del verde, per cui ho voluto coinvolgere con piacere il mio collega Piciocchi, si allinea su quello più generale del decoro. E proprio su questo voglio ricordare il lavoro che stiamo portando avanti, assieme a Camera di Commercio, nello studio e nella ricerca di un locale sempre nell’area del Di.De. che possa diventare il primo bagno pubblico di vero e proprio design: un modo per lavorare in una logica continua di distretto tematico andando a rispondere a bisogni reali senza trascurare il decoro ma, anzi, avendolo come tema portante del nostro operato».

Maurizio Caviglia (segretario generale Camera di Commercio di Genova): «L’idea di un’esposizione diffusa di oggetti di design negli atrii dei palazzi e nei locali commerciali inutilizzati ci piace moltissimo e, dopo il grande successo del numero zero di questa iniziativa, siamo molto curiosi di vedere come riusciranno a sorprenderci. Lo scorso anno abbiamo coinvolto anche il Presidente Toti che ha partecipato a un tour organizzato e apprezzato lo sforzo degli imprenditori che hanno dato vita al distretto e quest’anno siamo fiduciosi del supporto della Regione Liguria tanto da poter anticipare che la conferenza stampa di presentazione del programma la faremo in Regione.

La manifestazione è anche una sfida lanciata al mondo di designer, creativi, artisti, progettisti e appassionati del settore che potrà dare nuova linfa al filone, per noi molto interessante, delle imprese culturali creative. Siamo sicuri che i genovesi e i turisti rimarranno stupiti dall'originalità di questo evento.

Per questo motivo il tavolo della imposta di soggiorno ha individuato iniziative come questa meritevoli di attenzione nell’utilizzo della quota dell’imposta destinata alle manutenzioni».

Paolo Odone (presidente Confcommercio Genova): «Voglio esprimere grande soddisfazione come presidente di Confcommercio Genova per questa seconda edizione del 2020 della Design Week organizzata dal DiDe. Come Presidente Confcommercio Genova sono stato chiamato a far parte del Comitato Scientifico della Design Week 2020 e per questo, come associazione, ci sentiamo ancora più coinvolti e motivati a lavorare in modo da garantire un successo della manifestazione maggiore rispetto alla scorsa edizione. Insieme all’Associazione DIDE, al Civ Genovino, aderenti a Confcommercio, e a tutti gli altri partners sono sicuro che il nostro centro storico, con i suoi meravigliosi palazzi e le sue particolari botteghe storiche, porterà tantissimi visitatori. Quest’anno il motivo conduttore sarà il “verde” con una valorizzazione dei palazzi, delle inferriate e una riqualificazione del territorio con le piante e i fiori, tutto realizzato con il coinvolgimento del mondo delle imprese».

Pietro Piciocchi (assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova): «La buona gestione del verde cittadino si inserisce in un più ampio discorso di rigenerazione urbana e di vivibilità del territorio, cruciale per garantire il decoro della città da intendersi come tema da affrontare a 360 gradi, dalle manutenzioni al presidio, dal coinvolgimento delle attività commerciali a quelle associative. Questo progetto va esattamente in questa direzione».

© Riproduzione riservata