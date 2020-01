Architettura: dai forma alla creatività con le casseforme in polistirolo espanso

Dopo un titolo così promettente, un testo sulle casseforme in polistirolo espanso potrebbe non sembrare l'argomento più accattivante del mondo.

Certo, parlando di architettura, palazzi, edilizia, potrebbe essere molto più invitante un articolo sulle correnti artistiche più in voga, su un qualche importante archi-star e il suo ultimo progetto di grido, o sulla regolarità delle linee che permettono a un famoso grattacielo, in qualche parte del mondo, di integrarsi armoniosamente con lo spazio che lo circonda.

Potremmo, ad esempio, soffermarci sulla nuova stazione marittima di Salerno, costruita su progetto dell'architetta irachena Zaha Hadid, e considerare come la sinuosità delle sue curve dolci risponda al ritmico alternarsi delle onde del mare che le fa da sfondo.

Però, senza togliere nessun merito alla creatività della mente che ha concepito l'opera, questa volta preferiamo soffermarci sulle tecnologie, la professionalità e i metodi che l'hanno resa possibile.

Infatti, curve così elaborate si possono creare usando casseforme in polistirolo espanso rivestito come quello prodotte da Arbloc, l'azienda di Salgareda, in provincia di Treviso, che ha contribuito, proprio con i suoi prodotti, a trasformare in realtà l'idea di Zaha Hadid, dandole la forma che ora tutti possiamo ammirare.

Le casseforme per calcestruzzo in polistirolo consentono di dare vita ad elementi con qualunque profilo di sagomatura grazie alla progettazione tridimensionale e al taglio con frese a cinque assi. Il polistirolo espanso ad alta resistenza di cui sono costituite queste strutture conferisce la forma al calcestruzzo che così può assumere forme elaborate e non legate alla linearità imposta dall'utilizzo del mattone, ad esempio.

Le potenzialità per il settore dell'edilizia sono davvero molte: si va dal restauro di palazzi già esistenti, all'edilizia moderna, dalla riproduzione alle nuove espressioni architettoniche.

La possibilità di effettuare lavori su disegno, che Arbloc mette a disposizione del cliente grazie alla sua lunga esperienza - 40 anni di attività - permette di dare sfogo alla creatività dei progettisti e trovare soluzioni pratiche anche per le situazioni più complesse.

Qualità delle materie prime, studio tecnico approfondito ed esperienza artigianale permettono ad Arbloc di fornire un prodotto affidabile, in grado di superare i limiti imposti alla fantasia, lasciando spazio all'espressione della creatività e liberando l'immaginazione.

Molto spesso, quindi, se possiamo celebrare la bellezza di un edificio e l'originalità delle sue forme che sfidano la regolarità a cui siamo abituati, dobbiamo ringraziare proprio le casseforme in polistirolo espanso.

Ad oggi l'offerta di Arbloc comprende la realizzazione di casseforme per scale, volte, colonne, pile e pulvini, cornicioni, balconi, archi e loculi ma, grazie alla profonda conoscenza della lavorazione del polistirolo, l'azienda ha maturato una consolidata esperienza anche nella realizzazione di elementi prefabbricati alleggeriti, fatti con questo materiale, impiegati come decorazioni per cornici e decori per facciate.

La prossima volta che, passeggiando in città, sarete colti di sorpresa dalle forme stravaganti ed esuberanti di un edificio, o dall'eleganza di un cornicione che non ricordavate sulla facciata di un palazzo, immaginate quante altre possibilità sono in attesa di essere realizzate grazie alle casseforme in polistirolo espanso.

