Gare di ingegneria e architettura: 2019 in calo e ribassi medi sempre troppo alti

Nonostante il buon andamento di dicembre, è negativo il bilancio complessivo del mercato dei bandi di sola progettazione nel 2019: in totale sono stati pubblicati 2.971 bandi, per un valore di 574,0 milioni di euro. Rispetto al 2018 si registrano cali del 6,5% in numero e del 7,0% in valore. Da rilevare la relativa tenuta dei bandi sopra soglia UE che si mantengono a +10,7% in numero e cedono solo il 3,6% in valore, mentre i bandi sotto soglia arrivano a -11,1% in numero e -13,7% in valore.

Nel mese di dicembre - in netta ripresa rispetto a novembre - le gare di progettazione sono state 368, per un valore di 64,0 milioni di euro. Il confronto con il precedente mese di novembre è positivo: sono stati pubblicati più bandi di gara (l’aumento è del 58,6%) per un valore molto più alto (+123,6%).

Mentre la progettazione pura si indebolisce, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel 2019 mostra ancora andamenti in forte crescita nel valore; le gare pubblicate sono state 5.938 con un valore di 1.501,9 milioni di euro con un +0,8% sul 2018 nel numero, ma con un +20,1% nel valore.

Per tutti i servizi di ingegneria e architettura i bandi pubblicati a dicembre 2019 sono stati 688 per un valore di 175,0 milioni di euro, +20,1% in numero ma -0,5% in valore su dicembre 2018. Rispetto al precedente mese di novembre il dato però è assai positivo: il numero cresce del 31,8% e il valore del 140,0%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di dicembre sono stati 26, con valore complessivo dei lavori di 910,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 9,7 milioni di euro. Dei 26 bandi 18 hanno riguardato i settori ordinari, per 8,8 milioni di euro di servizi, e 8 i settori speciali, per 0,88 milioni di euro di servizi. In tutto il 2019 i bandi per appalti integrati rilevati sono stati 210 con un valore di 3.305,7 milioni di euro di lavori, rispetto al 2018 +45,8% in numero e +25,8% in valore. Il valore dei soli servizi nel 2019 è stato di 56,0 milioni di euro, era stato di 60,8 milioni di euro nel 2018, è quindi sceso del 7,8%.

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; per le gare pubblicate nel 2017 il ribasso è il 40,4%, per quelle pubblicate nel 2018 il ribasso medio è al 40,9%. I dati sulle gare pubblicate nel 2019 dà un ribasso medio del 38,8%.

A cura di Osservatorio OICE/Informatel

