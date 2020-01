Efficienza energetica, Certificati Bianchi e Decreto Crescita, dal GSE chiarimenti su requisiti di ammissibilità e metodologie di calcolo

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento recante chiarimenti operativi sui progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici post Decreto-Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).

Il documento messo a punto dal GSE fornisce chiarimenti

sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, illustrando tramite esempi le casistiche considerate tra le più diffuse ovvero quelle realizzabili con maggiore frequenza;

sull'ambito di applicazione del Decreto Crescita per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

Entrando nel dettaglio, l'art. 48, commi 1-bis e 1-ter del Decreto Crescita prevedono:

1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:

a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

Per i progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:

ammissibilità subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica;

i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del MiSE 16 febbraio 2016;

rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali definiti dall'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011.

Per quanto concerne le metodologie di calcolo, il documento del GSE suddivide i casi tra nuova installazione e sostituzione, trattando:

la produzione di energia termica tramite la fonte solare;

la produzione di energia termica tramite la fonte aerotermica;

la produzione di energia termica tramite la fonte geotermica;

la produzione di energia termica tramite bioliquidi, biogas e biomasse;

la sostituzione di un impianto di produzione di energia termica alimentato a fonte rinnovabile con un nuovo impianto anch'esso alimentato a fonte rinnovabile.

In allegato il documento nesso a punto dal GSE.

